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Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

"Se me puso la piel de gallina al verlo": la recreación de Yeison Jiménez con IA en video musical ha causado asombro en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez fue recreado con IA
Aspecto de Yeison Jiménez sorprende en video musical. (AFP: Rodrigo Varela)

El nombre del cantante Yeison Jiménez se ha apoderado de las tendencias desde el pasado 23 de julio tras el lanzamiento de la canción "Mala de profesión", una de sus últimas composiciones antes de su fallecimiento.

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Recrearon a Yeison Jiménez con inteligencia artificial para video de "Mala de profesión"

A pocos días de lo que habría sido el cumpleaños número 35 de Yeison Jiménez, su equipo lanzó el video oficial de "Mala de profesión", una canción que el manzanareño quería lanzar en diciembre del 2025.

Mala de Profesión es una canción que él dejó lista y soñó compartir con todos ustedes. Hoy, su familia y su equipo hacen realidad ese deseo.

A través de la cuenta oficial de Instagram del artista, su equipo de trabajo compartió detalles de lo que significó esta canción para Yeison.

Hoy volvemos a escuchar a Yeison de una manera muy especial.

Esta canción no solo ha emocionado a los seguidores de Yeison Jiménez por volver a escucharlo, sino también por la impactante recreación del cantante mediante inteligencia artificial.

Camila, hija de Yeison Jiménez, reaparece en sus redes con doloroso mensaje: ¿cuál?
Recrearon a Yeison Jiménez en video musical con IA. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo luce Yeison Jiménez en el video de 'Mala de profesión'?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la recreación digital del cantante mediante inteligencia artificial. En varias escenas del videoclip aparece una versión de Yeison con rasgos, gestos y expresiones que han impactado a sus seguidores.

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguraron que la recreación les puso "la piel de gallina", otros destacaron el nivel de detalle con el que fue representado el artista, al punto de afirmar que "parece él" y que por momentos sintieron como si volviera a estar presente.

Cada detalle del video fue creado con respeto y mucho amor. La tecnología fue una herramienta para acompañar este homenaje, siempre con la autorización de su familia y pensando en honrar su memoria.


Según explicó el equipo de trabajo de Yeison, la opción de utilizar herramientas de inteligencia artificial para el video fue pensado en rendirle un homenaje y contó con la autorización de su familia.

 

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