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Tuto Patiño rompió el silencio tras el accidente que le ocurrió en MasterChef: quedó captado en video

Tras el reciente accidente de Tuto Patiño en el reto de campo de MasterChef, reapareció en sus redes junto a contundente mensaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tuto Patiño rompió el silencio tras el accidente que le ocurrió en MasterChef: quedó captado en video
¿Qué mensaje dejó Tuto Patiño tras el accidente que le ocurrió a Tuto Patiño? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre del actor colombiano Tuto Patiño se ha convertido en centro de atención mediática por el fuerte accidente que tuvo en la cocina de MasterChef Celebrity.

Además, todo quedó captado cuando el actor enfrentó un inesperado percance al sentir algunas complicaciones de salud, em especial, por la alta temperatura y fue atentado por los paramédicos. Así también, compartió su reacción a raíz del golp* de calor que sintió.

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¿Cuál fue la reacción de Tuto Patiño tras el accidente que tuvo en el reto de campo?

En la noche del pasado 23 de julio, el actor colombiano Tuto Patiño enfrentó graves complicaciones en la cocina, en especial, por el incidente que vivió en pleno reto de campo en la cocina de MasterChef Celebrity.

Tuto Patiño rompió el silencio tras el accidente que le ocurrió en MasterChef: quedó captado en video
Tuto Patiño reapareció en redes tras el accidente en MasterChef. | Foto: Canal RCN

Por ello, Tuto Patiño rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 138 mil seguidores, acerca de todo lo que vivió recientemente en la cocina más famosa del país a causa del percance de salud que tuvo, pues, expresó las siguientes palabras:

“Vamos a hacerlo. Desde el día que arranqué esta locura, me comprometí a sacarme la última gota de esfuerzo por aprender y ahí llegaron las ampollas cortadas y quemaduras que valieron la pena para enamorarme de esto. Este TBT es como empecé”, agregó Tuto Patiño en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que a pesar de los percances de salud que enfrentó el actor en la cocina de MasterChef Celebrity, no se quedó cruzado de brazos, pues, continuó hasta lo último y, aunque su equipo no ganó el reto, se ganó el cariño de sus compañeros y, también, por parte de los internautas.

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¿Cuál es el video que evidencia el accidente que tuvo Tuto Patiño recientemente en MasterChef Celebrity?

En una reciente publicación compartida por parte de la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, se evidencia los complicados momentos que vivió Tuto durante el reto de campo.

Por un lado, se evidencia que a el actor colombiano le dio un golp* de calor a raíz de la alta temperatura y, también se sintió mareado al estar cerca del horno.

Tuto Patiño rompió el silencio tras el accidente que le ocurrió en MasterChef: quedó captado en video
Con este mensaje, reapareció Tuto Patiño en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por el otro, Claudia Bahamón le aconsejó que se tomara una pausa y, de inmediato, el equipo de salud le dio su asistencia.

Aunque el ganador del reto de campo en la cocina de MasterChef Celebrity fue el equipo rojo, los televidentes han dejado todo tipo de comentarios en las redes, resaltando el gran trabajo de todos los cocineros.

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