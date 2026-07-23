Lo que no se vio en MasterChef: Lina Tejeiro explicó con gestos el polémico nombre de su plato

En la noche del miércoles 22 de julio, se vivió el segundo capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026, el cual, dejó con delantal negro a Iván Marín y Gustavo Bernate, quienes o lograron superar el primer reto en parejas.

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Precisamente, hicieron un flan de piña caramelizada, pero este no cuajó y quedó completamente líquido, pues este gran error los llevó a ponerse los primeros delantales negros de la temporada; mientras que, otros compañeros brillaron con su gran preparación.

En el caso de Lina Tejeiro y Emmanuel Restrepo, quienes hicieron pareja en este reto, les correspondió hacer un encocado de arroz con camarón y con este plato, brillaron, pues les fue muy bien y recibieron comentarios positivos de parte de los jueces.

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Además de su gran sazón y emplatado, Emmanuel y Lina causaron reacciones por el particular nombre de su preparación y por eso, la actriz explicó qué pasó en realidad y que no fue mostrado en televisión.

¿Cómo le fue a Lina Tejeiro y a Emmanuel Restrepo en su primer plato como pareja en MasterChef?

En este primer reto de parejas, todo parece estar fluyendo bien entre los participantes, por lo que se la llevaron durante la preparación de sus platos y ese fue el caso de Lina Tejeiro y Emmanuel Restrepo, quienes ya habían coincidido en proyectos como La casa de los famosos Colombia.

Lina Tejeiro contó qué no mostraron en televisión sobre su plato en MasterChef. (Foto/ Canal RCN)

Allí se notó que ambos tenían química y eso se notó en pantalla, por lo mismo, su preparación les salió bien hasta el punto de recibir buenos comentarios.

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Pero, fuera de su sazón, lo que también llamó la atención fue el nombre del plato, el cual, generó reacciones en redes.

¿Qué explicó Lina Tejeiro sobre el nombre de su plato en colaboración con Emmanuel Restrepo?

El plato del primer reto en parejas, Lina Tejeiro y Emmanuel Restrepo lo llamaron ‘Encucado de camarón con arroz basmati’, lo que generó risas entre sus compañeros, sin embargo, la actriz explicó en sus historias la intención de esta idea.

Lina Tejeiro reveló qué pasó con el polémico nombre de su plato en MasterChef Celebrity. (Foto/ Canal RCN)

Resulta que, en el capítulo no se vio cuando ellos dijeron el nombre, ya que hicieron un gesto algo polémico para la televisión y por eso, no salió; pero, Lina sí lo hizo en su video.

Por eso se refirió a la razón por la que los chefs se reían cuando ellos lo decían, ya que era lo que generaba la gracia.