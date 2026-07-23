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Artistas mexicanos enfrentarían multas tras entregar una bandera modificada al elenco de Spiderman

Tom Holland y Zendaya fueron sorprendidos con bandera modificada durante el Fan Fest de Spiderman en México.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Artistas mexicanos en problemas legales por entregar bandera de México modificada a Tom Holland y Zendaya.
Artistas mexicanos en problemas legales por entregar bandera de México modificada a Tom Holland y Zendaya. (Foto: Chris Delmas/AFP)

Varios artistas mexicanos están en el ojo del huracán luego de que le regalaran una bandera de México modificada a Tom Holland y Zendaya durante un evento promocional sobre la nueva película del Hombre Araña.

Tom Holland y Zendaya estuvieron en México promocionando la cuarta entrega de Spiderman.
Tom Holland y Zendaya estuvieron en México promocionando la cuarta entrega de Spiderman. (Foto: Emma McIntyre/AFP)

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Los fanáticos quisieron tener un gesto inolvidable con el elenco del filme debido a una colonia que es famosa por su diseño en forma de telaraña, motivo por el cual los habitantes la han relacionado con el superhéroe.

Además de mostrarles un video sobre el lugar, los seguidores entregaron una bandera de México con la cara del personaje en el centro.

Aunque el gesto fue bien recibido por los actores, las imágenes generaron controversia porque, según la ley mexicana, no es legal regalar, vender o usar una bandera intervenida, alterada o modificada.

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La discusión se avivó en redes sociales, donde algunos internautas defendieron la acción como un detalle simbólico y otros señalaron que se trataba de una falta de respeto hacia los símbolos patrios.

Los fans que organizaron la entrega defendieron su acción, asegurando que buscaban destacar la creatividad y la identidad de su comunidad.

Una bandera causó polémica en la premiere de "spider-man: brand new day".
Una bandera causó polémica en la premiere de "spider-man: brand new day". (Foto: Amy Sussman/AFP)

¿Cuál es el castigo que recibirían los artistas que le regalaron una bandera mexicana modificada a Tom Holland y Zendaya?

Las autoridades mexicanas siguen analizando el caso y, de acuerdo con la legislación vigente, los responsables podrían recibir multas que superarían el millón de pesos mexicanos.

Además, la sanción podría incluir hasta un año y seis meses de prisión en caso de que se determine que hubo una violación grave a la normativa.

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¿Cuándo es el estreno de la nueva película del Hombre Araña?

Mientras tanto, los seguidores del personaje arácnido esperan con ansias la cuarta entrega de la saga, titulada Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará el próximo 29 de julio en todos los cines y promete ser uno de los grandes éxitos de la franquicia.

La película regresa con su elenco original y con nuevos personajes y arcos narrativos que se suman al inmenso universo de Spider-Man y Marvel.

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