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Novio de Hanny, protagonista de Pa' seguirte queriendo, es hijo de reconocidos actores colombianos

Hanny volvió a llamar la atención luego de conocerse que su pareja hace parte de una reconocida familia de la actuación en Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Quién es el novio de Hanny? Es hijo de dos reconocidos actores colombianos
¿Quién es el novio de Hanny? Es hijo de dos reconocidos actores colombianos. (Foto Canal RCN | Freepik).

Hanny Vizcaíno, protagonista de Pa' seguirte queriendo, volvió a llamar la atención, esta vez por su vida sentimental. Su novio pertenece a una reconocida familia de la actuación en Colombia, pues es hijo de dos actores ampliamente conocidos en la televisión nacional.

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¿Quién es la pareja de Hanny Vizcaíno, protagonista de Pa’ seguirte queriendo?

Con el inicio de Pa’ seguirte queriendo los colombianos han puesto la atención una vez más en la joven actriz Hanny Vizcaíno, quien regresa en esta divertida historia en su icónico papel de Isabel, la hija de Mauricio, pero esta vez, en una etapa adolescente, misma que coincide con su vida real.

Novio de Hanny, de Pa' seguirte queriendo, tiene famosos padres actores
Novio de Hanny, de Pa' seguirte queriendo, tiene famosos padres actores. (Foto Freepik).

Pues a sus 15 años, la joven actriz ya ha tomado autonomía en su vida personal, pues pasó de tener redes sociales manejadas exclusivamente por su mamá, ha compartir contenido directamente, siendo uno de los más reciente un encantador video con su novio Matias Alarcón.

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El joven de 16 años también ha tenido un acercamiento en el mundo de la actuación gracias a sus padres, dos reconocidos actores colombianos que durante años se han ganado el corazón de los televidentes.

 

¿Quiénes son los padres del novio de Hanny Vizcaíno, protagonista de Pa’ seguirte queriendo?

Se trata de los actores Cecilia Navia, más conocida como Chichila Navia, y Santiago Alarcón, quienes cuentan con una amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro.

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La pareja ha participado en diversas producciones del Canal RCN, donde además ha compartido set. Una de ellas fue Garzón Vive, en la que ambos fueron protagonistas. Asimismo, Santiago Alarcón hizo parte de producciones como El man es Germán, Las Vegas y Hasta que la plata nos separe.

Por su parte, Chichila Navia integró el elenco de la primera temporada de Pa' quererte, donde interpretó a uno de los personajes más queridos y con uno de los finales más tristes de la historia. Allí también compartió escenas con Hanny Vizcaíno, quien actualmente es su nuera.

Chichila Navia y Santiago Alarcón son los suegros de Hanny Vizcaíno
Chichila Navia y Santiago Alarcón son los suegros de Hanny Vizcaíno. (Foto Canal RCN).
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