Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cucurella sorprendió con amorosas fotos junto a su esposa e hijos celebran su triunfo en el Mundial

Imágenes de Cucurella junto a su familia que están dando de qué hablar entre sus seguidores.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cucurella tras ganar el mundial
Cucurella dedicó su triunfo en el Mundial a su familia/AFP: CHARLY TRIBALLEAU

El futbolista Marc Cucurella derritió de ternura a sus millones de fanáticos luego de dedicar su triunfo contra Argentina en la Copa del Mundo a su familia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Marc Cucurella tras su triunfo en el Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, compartió un emotivo carrusel con fotografías y videos junto a su esposa Claudia Rodríguez y sus hijos Mateo, Río y Bella.

cucurella en la final del mundo 2026

En las imágenes se mostró celebrando su victoria con la Selección de España en la cancha en el estadio luego de consolidarse campeones de la Copa del Mundo 2026.

Allí se dejó ver entre risas y lágrimas de felicidad por esa victoria acompañando de su familia.

El futbolista aprovechó para dedicarles su triunfo y destacar que también fue gracias a ellos.

"Lo logramos juntos! OS AMO!", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras su dedicatoria de Cucurella a su familia?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos y le destacaron la gran familia que ha logrado conformar.

cucurella dedica triunfo a su familia

Además, muchos elogiaron su desempeño en el Mundial pese al altercado que protagonizó con el futbolista Lionel Messi luego de la expulsión de Enzo Fernández en medio del partido donde Cucurella le habló al Messi tapándose la boca y el argentino pide sanción por dicha acción.

Sin embargo, el VAR determinó que no consideraba que el español tuviera que ser sancionado por su comportamiento, lo cual generó dicha controversia en redes sociales, donde los internautas dividieron opiniones.

Artículos relacionados

Por el momento, el futbolista sigue disfrutando y celebrando con los suyos esta victoria que la calificado como un sueño cumplido y ha demostrado la felicidad que ha sentido por el deber cumplido.

Sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con él tanto su desarrollo futbolístico como en su vida personal, cautivando a sus fieles admiradores con su talento y parte de su privacidad.

Asimismo, muchos están a la espera de que se pronuncie sobre la conversación que tuvo con Lionel Messi.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón mostró el curioso regalo que recibió de sus suegros tras anunciar su embarazo Juliana Calderón

El curioso detalle que los suegros de Juliana Calderón le dieron al saber que será mamá

Juliana Calderón mostró el inesperado regalo que recibió de sus suegros por su embarazo.

Karol G recibirá uno de los mayores reconocimientos en Estados Unidos: sus fanáticos podrán visitarlo Karol G

Karol G hará historia con un icónico reconocimiento en Estados Unidos: estará junto a grandes estrellas

La colombiana fue seleccionada para recibir uno de los homenajes más prestigiosos de la industria del entretenimiento.

Ya hay fecha y destino: Luisa Fernanda W contó dónde se casará con Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles de su boda con Pipe Bueno: ya hay lugar y fecha

Luisa Fernanda W confirmó el país y la fecha en la que celebrará su boda con el cantante popular Pipe Bueno.

Lo más superlike

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

Thalía habló sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os y recordó que en México ya existían colaboraciones de Popstars.

El Canal RCN y la Universidad de los Andes lanzaron una microcredencial para formar nuevos showrunners Talento nacional

Canal RCN y la Universidad de los Andes lanzan programa para formar showrunners, ¿cómo participar?

Alexa Torrex y Fariana se conocieron Alexa Torrex

Alexa Torrex cumplió el sueño de conocer a Fariana: así fue la curiosa reacción de ambas

Lina Tejeiro reveló qué pasó con el polémico nombre de su plato en MasterChef Celebrity Producciones RCN

Lo que no se vio en MasterChef: Lina Tejeiro explicó con gestos el polémico nombre de su plato

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo