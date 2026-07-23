Cucurella sorprendió con amorosas fotos junto a su esposa e hijos celebran su triunfo en el Mundial

El futbolista Marc Cucurella derritió de ternura a sus millones de fanáticos luego de dedicar su triunfo contra Argentina en la Copa del Mundo a su familia.

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¿Qué dijo Marc Cucurella tras su triunfo en el Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, compartió un emotivo carrusel con fotografías y videos junto a su esposa Claudia Rodríguez y sus hijos Mateo, Río y Bella.

En las imágenes se mostró celebrando su victoria con la Selección de España en la cancha en el estadio luego de consolidarse campeones de la Copa del Mundo 2026.

Allí se dejó ver entre risas y lágrimas de felicidad por esa victoria acompañando de su familia.

El futbolista aprovechó para dedicarles su triunfo y destacar que también fue gracias a ellos.

"Lo logramos juntos! OS AMO!", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras su dedicatoria de Cucurella a su familia?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos y le destacaron la gran familia que ha logrado conformar.

Además, muchos elogiaron su desempeño en el Mundial pese al altercado que protagonizó con el futbolista Lionel Messi luego de la expulsión de Enzo Fernández en medio del partido donde Cucurella le habló al Messi tapándose la boca y el argentino pide sanción por dicha acción.

Sin embargo, el VAR determinó que no consideraba que el español tuviera que ser sancionado por su comportamiento, lo cual generó dicha controversia en redes sociales, donde los internautas dividieron opiniones.

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Por el momento, el futbolista sigue disfrutando y celebrando con los suyos esta victoria que la calificado como un sueño cumplido y ha demostrado la felicidad que ha sentido por el deber cumplido.

Sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con él tanto su desarrollo futbolístico como en su vida personal, cautivando a sus fieles admiradores con su talento y parte de su privacidad.

Asimismo, muchos están a la espera de que se pronuncie sobre la conversación que tuvo con Lionel Messi.