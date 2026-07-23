La presentación de Shakira durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 continúa generando conversación en redes sociales.

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La artista colombiana fue una de las grandes protagonistas de la noche con su interpretación de Dai Dai, un show que fue seguido por millones de personas y que también presenciaron desde el estadio sus hijos, Milan y Sasha, junto a su padre, Gerard Piqué.

Días después del encuentro, el exfutbolista español volvió a convertirse en tema de conversación tras ser abordado por la prensa a su llegada a España, donde fue consultado por la actuación de su expareja.

La inesperada reacción de Gerard Piqué al ser preguntado por el show de Shakira en el Mundial 2026 (Foto Pau BARRENA / AFP) (Foto Pablo PORCIUNCULA / AFP)

¿Qué hizo Piqué cuando le preguntaron por Shakira?

En un video difundido por un reconocido medio español, se observa a Gerard Piqué caminando por el aeropuerto acompañado de Milan y Sasha mientras firma algunos autógrafos para personas que lo están esperando.

En ese momento, una reportera comenzó a hacerle varias preguntas relacionadas con la final del Mundial y con la presentación de Shakira.

"¿Qué te pareció la final del Mundial? ¿La victoria de España? ¿La actuación de Shakira fue espectacular? ¿Qué te pareció su show? ¿Lo disfrutaste junto a tus hijos?", fueron algunos de los cuestionamientos que le hicieron.

Sin embargo, el exdefensor del Barcelona decidió no responder ninguna de las preguntas. En todo momento continuó caminando junto a sus hijos sin detenerse ni hacer comentarios sobre la cantante colombiana.

Su silencio no pasó desapercibido y rápidamente el video comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios debatieron si simplemente prefirió mantener su vida privada al margen o si evitó pronunciarse sobre su expareja.

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¿Cómo reaccionó Piqué al escuchar Dai Dai en el Mundial 2026?

Las imágenes mostraban a Piqué en una de las tribunas del estadio mientras Dai Dai sonaba en los parlantes. A su lado estaba Sasha, quien aparecía cantando, bailando y disfrutando con entusiasmo la canción de su madre.

En contraste, Piqué permanecía serio, observando el estadio sin mostrar una reacción evidente, un detalle que fue ampliamente comentado por los usuarios en redes sociales.

Cabe recordar que la separación entre Shakira y Gerard Piqué estuvo rodeada de una gran polémica tras los rumores de infidelidad del exfutbolista con su actual pareja, Clara Chía.

No obstante, en las últimas semanas también han surgido versiones que apuntan a una relación más cordial entre ambos, especialmente después de que varios usuarios notaran que volvieron a seguirse en redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que mantienen una mejor comunicación por el bienestar de sus hijos.