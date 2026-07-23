El mundo de la música colombiana atraviesa momentos de preocupación luego de que se conociera que uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia del vallenato permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, quienes esperan noticias alentadoras sobre su recuperación.

La información fue dada a conocer inicialmente por un familiar cercano del artista y, posteriormente, confirmada por varios medios regionales, que revelaron que el músico está siendo atendido por un equipo médico especializado en una clínica de Valledupar.

Desde que se conoció la noticia, diversas personas han expresado su preocupación en redes sociales, recordando el legado que ha construido durante décadas y la importancia que tiene para la historia del vallenato.

¿Quién es el artista colombiano que permanece hospitalizado?

Se trata de Náfer Durán Díaz, reconocido acordeonero, compositor y una de las máximas figuras del vallenato tradicional. A sus 93 años, el artista continúa siendo una referencia para quienes siguen este género musical.

Náfer Durán fue coronado Rey Vallenato en 1976, reconocimiento que consolidó una carrera marcada por su talento con el acordeón y por sus composiciones.

Además, pertenece a una de las familias más representativas del vallenato, pues es hermano de Alejo Durán, quien pasó a la historia como el primer Rey Vallenato tras ganar la primera edición del Festival de la Leyenda Vallenata.

La noticia sobre su estado de salud fue confirmada por su hijo, el también compositor Luis Durán Escorcia, quien informó que el maestro permanece bajo atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar.

Crece la preocupación por la salud de Náfer Durán: el maestro del vallenato permanece en UCI (Foto Canva) (Foto freepik)

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¿Por qué hospitalizaron a Náfer Durán?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el acordeonero presenta complicaciones cardíacas, además de acumulación de líquido en los pulmones, condiciones que requieren vigilancia permanente por parte del personal médico.

Según los reportes divulgados por medios locales, el artista permanece hospitalizado desde el pasado 5 de julio, donde continúa recibiendo tratamiento mientras los especialistas monitorean su evolución.

Hasta ahora, la familia no ha entregado un nuevo parte médico sobre su estado de salud ni ha informado cuándo podría ser trasladado fuera de cuidados intensivos.