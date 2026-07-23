Este es el nuevo uniforme del Real Madrid: así luce Linda Caicedo con él

En horas de la mañana de este jueves 23 de julio, en las redes oficiales del Real Madrid C.F., publicaron cuál es su nueva camiseta, la cual lucirán los jugadores a partir de esta nueva temporada.

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El anuncio se hizo tras varios posts, algunos en videos y otros en fotos, en donde los diferentes futbolistas tanto hombres como mujeres, modelaron cómo se ve esta nueva prenda, la cual, ha llamado mucho la atención en las plataformas digitales.

Precisamente, esto captó más las miradas de los aficionados y seguidores de los jugadores que lucieron estas camisetas; su color es llamativo y si diseño cambia mucho al clásico, lo que gustó tanto.

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Así mismo, para Colombia, fue todo un gusto ver a su estrella femenina del fútbol, portando esta nueva adquisición, la cual ya está disponibles en las tiendas del Real Madrid para la compra de parte de los fanáticos de este equipo europeo.

¿Cómo se ve Linda Caicedo con la nueva camisa del Real Madrid?

Mencionado anteriormente, Linda Caicedo hace parte del equipo del Real Madrid C.F. de la Primera División de España desde febrero de 2023.

Linda Caicedo sorprendió al lucir el nuevo uniforme del Real Madrid. (AFP/ Raúl Arboleda)

Desde entonces, los colombianos se sienten orgullosos de que el talento de la tierra brille en ligas europeas; por eso, ella salió en el anuncio oficial de la nueva camisa, la cual es color verde oscuro y se usará cuando los equipos estén de visitantes o haya partidos amistosos, pues las fechas ya se aproximan.

¿Cuándo vuelve a jugar Linda Caicedo en el Real Madrid?

Linda Caicedo volverá a jugar con el equipo femenino del Real Madrid el próximo domingo 30 de agosto, enfrentándose al Atlético de Madrid en la primera jornada de la Liga F española. Este encuentro será en el Estadio Alfredo Di Stéfano y la hora en Colombia es a las 2 p.m.

Así luce Linda Caicedo con el nuevo uniforme del Real Madrid. (AFP/ Juan BARRETO - AFP/ Damien MEYER)

En el caso del equipo masculino, su primer partido oficial de la temporada será el sábado 22 de agosto, enfrentándose al Espanyol como visitante en la segunda jornada de LaLiga.

Sin embargo, el club disputará dos juegos amistosos; el primero el sábado 1 de agosto en Klagenfurt, Austria contra Fiorentina.

El segundo contra el Deportivo de la Coruña el miércoles 12 de agosto, por el trofeo Teresa Herrera.