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Nuevo sismo sacudió a Colombia en la tarde de este jueves: ¿cuál fue su epicentro?

El Servicio geológico reportó un evento sísmico de más de 4.0 de magnitud, el cual se sintió en varias zonas del país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nuevo sismo sacudió a Colombia este jueves.
Tembló nuevamente en Colombia este jueves. (Foto/ Freepik)

En horas de la tarde de este jueves 23 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico que sacudió algunas ciudades del país.

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Por ahora, algunos ciudadanos han reportado en redes que sí lo sintieron, en algunas zonas más fuertes que en otras, pero, no se ha evidenciado ningún tipo de emergencia por fortuna, sin embargo, ha sido el temblor más fuerte que se han sentido en los últimos días.

Por su lado, la entidad sigue registrando otros movimientos telúricos en otros países vecinos y precisamente, en Guatemala, tembló en horas de la mañana con una magnitud de 4,9, con una profundidad de 35 kilómetros.

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En cuanto a Colombia, en todo lo que va del jueves, se han presentado hasta 10 eventos sísmicos, algunos con una magnitud más altas que otros, pero nada que alarme o que genere preocupación; Precisamente, el más “fuerte” se sintió en esta tarde.

¿De cuánto fue el sismo que sacudió a Colombia en la tarde de este jueves?

A través de sus redes sociales y el portal web oficial, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico de 4,6 de magnitud, con profundidad de 150 km, cuyo epicentro fue en Los Santos, Santander.

Se registró un nuevo sismo en Colombia este jueves
Nuevo sismo sacudió a Colombia este jueves.(Foto/ Freepik)

Este temblor, según ciudadanos de diferentes ciudades, se alcanzó a sentir muy leve, pero en otros lados, un poco más fuerte y de acuerdo con los reportes, sacudió a Piedecuesta, Ocaña y Bucaramanga.

Otros internautas no dijeron exactamente en donde lo alcanzaron a sentir, pero revelaron que sí se movió suave la tierra.

Actualización: tembló nuevamente sobre las 3:04 con una magnitud de 2.8 en Uramita, Antioquia.

¿A qué hora se sintieron los otros eventos sísmicos en Colombia?

En los reportes que ha publicado el Servicio Geológico Colombiano en su página web, los leves sismos fueron en Betulia, Santander con una magnitud de 2.3 a la 1:45 am.

Tembló nuevamente en Colombia este jueves
Se registró un nuevo sismo en Colombia este jueves. (Foto/Freepik)

A las 4:08 am en Los Santos, con una magnitud de 3.1 y de 2 a las 4:46; Mientras que, en Huila tembló a las 5:25 con magnitud de 2.3, pero en Los santos volvió a temblar más veces y la más alta, además de la de 4.6, fue de 4.0 de magnitud, ese se registró a las 10:10 am.

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