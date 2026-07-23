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Alexa Torrex cumplió el sueño de conocer a Fariana: así fue la curiosa reacción de ambas

¿Igualitas? Alexa Torrex cumplió su sueño de conocerse con Fariana y la cantante tuvo curiosa reacción tras su encuentro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex y Fariana se conocieron
Alexa Torrex y Fariana se conocieron y así reaccionaron. (AFP: Jaydee Lee)

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, cumplió un sueño recientemente y fue el de conocer a su artista favorita, Fariana.

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¿Cómo fue el encuentro entre Fariana y Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex grabó el momento en el que se conoció con Fariana en medio de un evento, la influenciadora al verla se mostró encantada y tras encontrarse no lo dudó en lanzarse a abrazarla.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le expresó en medio de su emoción que no quería verse tan fan, pero era imposible para ella controlarse al ver a la artista que escuchaba desde adolescente.

Alexa le aseguró a Fariana que para ella fue todo un honor imitarla por un tiempo y lograr así darse a conocer en el mundo del entretenimiento, mucho antes de entrar a La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa
Alexa Torrex tuvo emotiva reacción tras conocer a Fariana. (Foto de Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Fariana luego de conocer a Alexa Torrex en persona?

Alexa Torrex no escatimó en palabras de elogio y admiración para Fariana, quien se mostró feliz por conocer también a Alexa Torrex.

Fariana le agradeció a Alexa Torrex por imitarla en su momento y también por promover su música y expresarle tanto cariño: "Muchas gracias por mantener viva mi música".

Alexa Torrex no dejó pasar por desapercibido este encuentro y decidió registrarlo en video y fotografías que posteriormente compartió en sus redes sociales.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que para ella Fariana siempre ha sido un referente y que, desde que tenía 12 años escucha su música.

Desde pequeña crecí escuchando su música y admirándola como una gran referente para mi propio camino musical. Después tuve la oportunidad de imitarla, recibir su apoyo en mi trabajo y hoy, finalmente, conocer a mi artista favorita del género.

Alexa catalogó el momento como un sueño cumplido y solo tuvo palabras de agradecimiento para Fariana, quien la motivó a seguir persiguiendo su sueño en la música.

Todavía no puedo creerlo... ¡es un sueño hecho realidad! Y ahora, recibir sus buenas vibras para esta nueva etapa de mi carrera como Alexa Torrex me llena el corazón. Estoy infinitamente agradecida.


Como era de esperarse este encuentro no pasó por desapercibido entre los internautas, quienes se sorprendieron al verlas juntas por primera vez.

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