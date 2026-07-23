El legado musical de Yeison Jiménez sigue vivo. Este 23 de julio, su familia y el equipo de trabajo estrenaron "Mala de profesión", la primera canción publicada oficialmente tras el fallecimiento del artista.

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Productor de "Mala de profesión" reveló conversación con Yeison Jiménez antes de su fallecimiento

En medio del lanzamiento de esta canción, Dany, productor musical de Yeison Jiménez, compartió un emotivo video en el que mostró parte del proceso creativo de la canción y en el que reveló un chat inédito que sostuvo con el artista semanas antes de su fallecimiento.

El productor contó que "Mala de profesión" era una de las canciones que más ilusionaban a Yeison Jiménez y que incluso ya la estaba probando en algunos de sus conciertos a finales del 2025 para conocer la reacción del público.

Precisamente, Dany reveló que Yeison lo contactó para poder lanzar esta canción en diciembre del 2025, sin embargo, aunque quedó casi lista no se logró lanzar en esa fecha, algo que al parecer dejó triste a Yeison Jiménez.

Así nació "Mala de Profesión" de Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

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¿Cuál fue el último chat de Yeison Jiménez con su productor?

El productor reveló que el cantante tenía muy clara la identidad del tema y llegaba al estudio con ideas específicas sobre cómo debía sonar. Incluso imaginaba un solo de trompeta en el coro y propuso incorporar instrumentos como acordeones, guitarras y requintos para darle el sello que buscaba.

Dany también compartió una de las últimas grabaciones de voz que Yeison realizó durante esas sesiones y confesó que terminar la producción fue uno de los retos más difíciles de su carrera.

Asimismo, dejó ver la última conversación que tuvo con Yeison, quien le pedía que le ayudara a sacar urgente esa canción.

- "Cucho, ¿cómo está de tiempo? Necesito hacer esta canción urgente pa' lanzarla en diciembre", escribió el artista en uno de los mensajes. -"De una, firmes. Acá te estoy esperando, grabamos voz de una vez", contestó Dany.

Tras seis meses del fallecimiento de Yeison Jiménez esta canción por fin vio la luz y en sus primeras horas ya recopila miles de reproducciones en redes sociales en donde seguidores del 'Aventurero' aplauden su nueva canción, la cual ya catalogan como un éxito de la música popular.