Ninel Conde habló sobre su supuesto divorcio con José Ángel González Cedeño; esto dijo

La actriz mexicana Ninel Conde reapareció en redes sociales para aclarar los rumores que hay sobre un supuesto divorcio con su pareja el empresario José Ángel González Cedeño.

Ninel Conde está casada desde el 2023 con el empresario venezolano José Ángel González Cedeño. (Foto: Frazer Harrison/AFP)

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La modelo dijo que está felizmente casada y que todo lo que se dice sobre su matrimonio no son más que especulaciones que buscan dañar su tranquilidad.

Conde aseguró que los medios de entretenimiento y los periodistas solo se quieren colgar de su fama y que por eso recurren a compartir información falsa de manera irresponsable.

Además, dejó claro que en su relación es ella la del carácter fuerte y que no entiende por qué quieren meter a su esposo en chismes cuando él está muy ocupado con las empresas que tienen juntos en Estados Unidos.

La cantante ha estado casada desde el 2023 y desde entonces se ha dedicado a subir contenido a sus redes sociales y actualmente se encuentra participando en un programa culinario que es grabado en Colombia.

Ninel Conde se encuentra grabando un programa culinario en Colombia. (Foto: Mireya Acierto/AFP)

¿Cuál es el personaje más recordado de la actriz Ninel Conde?

Ninel logró el reconocimiento mundial luego de su actuación como la afamada Alma Rey, quien era la mamá de Roberta, uno de los personajes más icónicos y recordados de la serie juvenil "Rebelde".

Asimismo, Ninel le pidió a su comunidad digital que no crean en todo lo que ven en redes sociales y que esta clase de temas los tratará de manera directa por lo que, si llega a haber un divorcio, ella misma lo confirmaría y lo compartiría con sus seguidores.

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¿Por qué comenzaron los rumores de divorcio entre Ninel Conde y José Ángel González Cedeño?

Según explicó la actriz, todo se originó por la ausencia de fotografías recientes junto a su esposo, lo que algunos interpretaron como un distanciamiento.

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Sin embargo, Conde aclaró que la razón es mucho más sencilla: ambos están concentrados en sus proyectos laborales y no siempre comparten cada detalle de su vida privada.

Por medio de sus historias de Instagram, Ninel dejó un mensaje bíblico en el que reafirmó que los rumores y especulaciones no la detendrán en sus proyectos personales y profesionales.