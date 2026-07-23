Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alina Lozano se cansó de las críticas tras su ruptura con Jim Velásquez y dejó preocupante mensaje

La actriz Alina Lozano se pronunció tras su separación con el influenciador Jim Velásquez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alina lozano sobre jim velasquez
Alina Lozano habló de Jim Velásquez/Canal RCN

La actriz Alina Lozano lanzó contundente mensaje a sus miles de fanáticos tras su separación con el influenciador Jim Velásquez.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alina Lozano que preocupó a sus seguidores?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa hablando sobre la posibilidad de alejarse de las redes sociales tras la cantidad de críticas que recibe a diario luego de confirmar su separación con el creador de contenido.

alina lozano tras ruptura con jim velasquez

"Hoy me siento con ganas de no seguir en el tema de mis redes. Estoy súper aburrida, he lidiado toda la vida con los malos comentarios, cosas horribles, eso es parte del trabajo, pero todos los días una avalancha de mensajes", dijo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alina Lozano sobre su ruptura con Jim Velásquez?

La actriz destacó que varios usuarios no han parado de preguntarle cuándo irá a México a reencontrarse con Jim Velásquez, debido a que este ahora se encuentra viviendo en el país azteca, pues no creen que se hayan separado.

alina lozano esta mal por su ruptura con jim y envia mensaje

 

Según señaló, para ella es bastante desgastante que le estén recordando todo el tiempo al joven, confesando que ya hace seis meses no están juntos así a muchos les cueste creerlo.

"Nunca aceptaron la relación, que nunca fue cierto, que fue marketing y todas las difamaciones que dijeron y ahora no aceptan la separación, en ningún escenario quedo bien parada. Sí estamos separados, sí tuve mi relación con él, sí lo amé, si nos casamos, dónde tengo que firma para que crean que realmente me separé", agregó.

Concluyó que su separación en esta ocasión es una decisión definitiva y ninguno estará visitando al otro en su respectivo país de residencia como algunos esperan.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron brindándole apoyo en este momento tan difícil para ella y aconsejándola a no prestarle atención a comentarios malintencionados, mientras que otros no dudaron en seguirla criticando.

Artículos relacionados

Por ahora, Alina Lozano sigue viviendo su proceso de separación y entreteniendo a sus miles de fanáticos con su contenido en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

jessica cediel, luisa fernanda w y pipe bueno Jessica Cediel

Así respondió Jessica Cediel a quien le dijo que se dejó quitar a Pipe Bueno de Luisa Fernanda W

La presentadora Jessica Cediel habló de la relación entre su ex Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

Ella es la colombiana que compartió un inesperado momento con Ferran Torres en Ibiza Talento nacional

Ella es la colombiana que fue vista junto al jugador español Ferran Torres durante sus vacaciones

La colombiana compartió el inesperado momento que vivió con Ferran Torres mientras ambos estaban en Ibiza.

Se conoce un nuevo video de Messi en la final del Mundial 2026; revelan las palabras que le habría dicho a Cucurella Lionel Messi

Nuevo video revelaría las fuertes palabras que Messi le dijo a Cucurella en la final del Mundial 2026

Un nuevo video de la final del Mundial 2026 mostró el supuesto intercambio entre Messi y Cucurella que se volvió viral.

Lo más superlike

Néstor Lorenzo continúa al frente dela Selección Colombia Selección Colombia

¡Oficial! Federación Colombiana sorprende con decisión sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Tras semanas de incertidumbre, se conoció la decisión de la Federación Colombiana sobre el futuro de Néstor Lorenzo, ¿se va?

Belinda recibió fuerte advertencias tras su controversia con Kenia Os. Belinda

Belinda recibe fuertes advertencias tras la polémica con Kenia Os; ¿de amigas a rivales?

Lina Tejeiro reveló qué pasó con el polémico nombre de su plato en MasterChef Celebrity Producciones RCN

Lo que no se vio en MasterChef: Lina Tejeiro explicó con gestos el polémico nombre de su plato

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo

Yeison Jiménez quería lanzar "Mala de Profesión" en dicembre Yeison Jiménez

"Necesito hacer esta canción urgente": revelan el último chat de Yeison Jiménez con su productor