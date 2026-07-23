Alina Lozano se cansó de las críticas tras su ruptura con Jim Velásquez y dejó preocupante mensaje

La actriz Alina Lozano lanzó contundente mensaje a sus miles de fanáticos tras su separación con el influenciador Jim Velásquez.

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¿Qué dijo Alina Lozano que preocupó a sus seguidores?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa hablando sobre la posibilidad de alejarse de las redes sociales tras la cantidad de críticas que recibe a diario luego de confirmar su separación con el creador de contenido.

"Hoy me siento con ganas de no seguir en el tema de mis redes. Estoy súper aburrida, he lidiado toda la vida con los malos comentarios, cosas horribles, eso es parte del trabajo, pero todos los días una avalancha de mensajes", dijo.

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¿Qué dijo Alina Lozano sobre su ruptura con Jim Velásquez?

La actriz destacó que varios usuarios no han parado de preguntarle cuándo irá a México a reencontrarse con Jim Velásquez, debido a que este ahora se encuentra viviendo en el país azteca, pues no creen que se hayan separado.

Según señaló, para ella es bastante desgastante que le estén recordando todo el tiempo al joven, confesando que ya hace seis meses no están juntos así a muchos les cueste creerlo.

"Nunca aceptaron la relación, que nunca fue cierto, que fue marketing y todas las difamaciones que dijeron y ahora no aceptan la separación, en ningún escenario quedo bien parada. Sí estamos separados, sí tuve mi relación con él, sí lo amé, si nos casamos, dónde tengo que firma para que crean que realmente me separé", agregó.

Concluyó que su separación en esta ocasión es una decisión definitiva y ninguno estará visitando al otro en su respectivo país de residencia como algunos esperan.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron brindándole apoyo en este momento tan difícil para ella y aconsejándola a no prestarle atención a comentarios malintencionados, mientras que otros no dudaron en seguirla criticando.

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Por ahora, Alina Lozano sigue viviendo su proceso de separación y entreteniendo a sus miles de fanáticos con su contenido en redes sociales.