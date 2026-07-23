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Alexa Torrex se reencontró con Eidevin López y le hizo inesperado reclamo: "Yo no celebré"

Alexa Torrex vivió un inesperado momento con Eidevin López y dejó claro que no celebró su salida de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex se reencontró con Eidevin López tras su salida de La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex se reencontró con Eidevin López tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex y Eidevin López sorprendieron al aparecer juntos en un evento.

Alexa Torrex y Eidevin dejaron las diferencias en el pasado.
Alexa Torrex y Eidevin dejaron las diferencias en el pasado. (Foto: Canal RCN)

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Los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 coincidieron en Medellín junto a varias personalidades del entretenimiento.

¿Cómo fue el reencuentro entre Alexa Torrex y Eidevin López tras su participación en La casa de los famosos Colombia 3?

Lo que más llamó la atención fue que Alexa no solo compartió fotografías con el actor, sino también un video en el que expresó su sorpresa por estar compartiendo espacio con él como si nada hubiera pasado.

Recordemos que ambos fueron rivales directos dentro de la competencia y protagonizaron múltiples enfrentamientos.

En el reality, Eidevin se unió a Juanda Caribe y Karola, mientras que la cucuteña hizo equipo con Alejandro Estrada y Tebi.

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Las imágenes del evento también mostraron a Torrex junto a Valentino Lázaro, Tebi y Beba de la Cruz, quienes hicieron presencia en la reunión.

En medio de la interacción, Alexa aprovechó para reclamarle en tono de broma a Eidevin por la burla que él y Karola hicieron cuando ella quedó eliminada.

El costeño respondió que ella también celebró su salida del programa, y Beba intervino para decir que estaban a mano.

Por otro lado, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Aura Cristina Geithner y Sara Uribe también se reunieron, pero para disfrutar de un paseo en yate.

El único que ha mantenido distancia de los grupos es Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada.

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Estrada ha preferido recorrer Colombia en compañía de su hijo Tomás, compartiendo fotografías de sus viajes por la Amazonía y mostrando un estilo de vida más familiar.

En la reunión también se dio un momento especial para Alexa Torrex, quien se encontró con Fariana, una de sus mayores inspiraciones tanto para la construcción de su personaje como para su carrera en la música.

Alexa Torrex estuvo en un evento junto a Eidevin, Tebi, Valentino Lázaro y Beba.
Alexa Torrex estuvo en un evento junto a Eidevin, Tebi, Valentino Lázaro y Beba. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se llama la última canción de Alexa Torrex?

Desde que salió de La casa de los famosos Colombia, la cucuteña ha estado enfocada en su faceta artística y hace apenas tres semanas lanzó el tema “No me jodas”, una canción en la que habla de las personas que se acercan por conveniencia y luego dan la espalda cuando ya no necesitan nada.

El sencillo fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Tebi, con quien tuvo un fallido romance dentro del reality, aunque Alexa se limitó a decir que “al que le caiga el guante que se lo chante”.

 

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