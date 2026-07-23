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Sale a la luz video de dos jugadores españoles celebrando su triunfo con un beso en la boca

Revuelo en redes por video en donde expone el beso de dos futbolistas españoles en medio de su celebración tras ganar el Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Captan a dos jugadores españoles celebrando el título con un beso
Video de dos jugadores españoles celebrando con un beso desata reacciones. (AFP/ Odd ANDERSEN)

El domingo 19 de julio se terminó La Copa Mundial FIFA 2026 y su final, causó tanto revuelo, el cual, no termina debido a la polémica que protagonizó Leandro Paredes con algunos jugadores de España.

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Precisamente, el argentino arremetió físicamente en contra de sus rivales, tras pitarse el marcador final; para algunos, fue una forma en la que él habría sacado la frustración, pero hay versiones que dicen que él defendió a algunos de sus compañeros.

Por ahora, las pruebas son contundentes y por eso, los argentinos siguen siendo fuertemente criticados. En cuanto a los campeones del mundo, tienen a los aficionados con los ojos puestos en ellos, pues su celebración generó también comentarios en redes.

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Cuando la Selección española llegó de vuelta a su país con la copa en la mano, sus segudiorfes estaban con ellos esperándolos para recibirlos con gratitud y en medio de esta celebración, quedó registrado un beso entre dos jugadores.

¿Quiénes fueron los jugadores españoles que se dieron un beso en la celebración por ganar el Mundial 2026?

A través de las redes sociales ha estado circulando un clip en los últimos días, en donde se ve que el arquero Unai Simón se dio un beso en la boca con Yeremy Pinto en su celebración tras la copa mundial.

Video de dos jugadores españoles celebrando con un beso desata reacciones
La celebración de dos jugadores españoles con un beso se volvió viral. (AFP/ Franck Fife)

En el video se alcanza a ver y escuchar que el delantero le dice dos veces “dame un beso” y su compañero no duda en dárselo, ahí, él reacciona con sorpresa y se tapa la boca con algo de asombro.

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¿Cuáles fueron las reacciones después de quedar en evidencia el beso de los españoles?

Los internautas reaccionaron y mencionaron que los españoles estaban buscando un supuesto motivo para darse un beso y su excusa habría sido ganar la copa del mundo.

La celebración de dos jugadores españoles con un beso se volvió viral
Captan a dos jugadores españoles celebrando el título con un beso. (AFP/ Oscar DEL POZO)

Mientras que para algunos aficionados esto no está bien porque “eso no se ve en el fútbol”, otros solo reaccionaron con libertad y risa, diciendo que es algo normal y común.

Precisamente, mediante el mundial, salieron a la luz los clips de diferentes partidos en donde los futbolistas celebraban de una manera cariñosa y por eso, se normaliza este tipo de comportamientos.

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