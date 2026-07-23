El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido jugador, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de sus allegados y, también, por parte de los futbolistas con los que compartió dentro de la cancha, pues, falleció tras graves complicaciones de salud.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre del futbolista Bruno Betancor, o más conocido como Bola, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran talento al ser un destacado jugador, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Bruno Betancor. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo en el que hacía parte llamado: Deportivo Italiano de Uruguay y, también, por parte de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que anunciaron las siguientes palabras:

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador si nuestro jugador Bruno Betancor, o mejor conocido, como Bola acaba de fallecer”, reveló el equipo en un comunicado.

Tras confirmarse la noticia, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por el importante legado que dejó el futbolista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento de Bruno Betancor?

En el reciente comunicado que compartió el equipo Deportivo Italiano de Uruguay, se evidencia que la causa por la que falleció Bruno Betancor fue a causa de un paro cardiorrespiratorio.

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A causa de esta situación se evidencia que tuvo algunas complicaciones de salud, las cuales causaron su fallecimiento a sus 22 años.

En estos equipos debutó Bruno Betancor. | Foto: Freepik

¿En cuáles equipos participó el futbolista a lo largo de su carrera profesional?

El recordado futbolista tuvo la oportunidad de participar en varios equipos a lo largo de su amplia trayectoria profesional como: Everton de Chile, Al Ain de Emiratos Arabes y el último equipo en el que tuvo la oportunidad en demostrar su talento, en el Deportivo Italiano, de la división C del fútbol uruguayo, cuyo equipo fue el encargado de anunciar su lamentable fallecimiento.