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Show de drones por los 80 años de Millonarios se hizo viral y desató lluvia de memes: ¿qué pasó?

La celebración de los 80 años de Millonarios frente a Colo-Colo dejó un momento que rápidamente se tomó las redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Millonarios es centro de memes tras show de drones
Show de drones de Millonarios provocó memes en redes. (Fotos Colprensa)

Millonarios F.C. se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego que se viralizaran unos videos de lo que fue un show de drones en el marco de sus 80 años.

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¿Qué pasó con el show de drones de Millonarios en El Campín por sus 80 años?

Millonarios celebró recientemente sus 80 años de historia con un evento especial en el estadio El Campín, donde miles de hinchas se reunieron para acompañar la presentación oficial del equipo de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay-II.

La jornada incluyó un espectáculo de luces con drones que buscaba rendir homenaje a uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

Antes del partido amistoso frente a Colo-Colo de Chile, decenas de drones comenzaron a elevarse sobre el cielo de Bogotá con el objetivo de formar distintas figuras alusivas al conjunto embajador, entre ellas su reconocido escudo. Sin embargo, no salió como se esperaba y en redes se han hecho virales los videos.

Millonarios contra Colo-Colo
Millonarios es tendencia tras show de drones. (Foto Colprensa)

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¿Qué reacciones dejó el show de drones por los 80 años de Millonarios?

Lo que prometía ser uno de los momentos más especiales de la celebración por los 80 años de Millonarios terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche.

Antes del partido amistoso frente a Colo-Colo de Chile, el club organizó un espectáculo de drones con el que buscaba rendir homenaje a su historia y sorprender a los asistentes en el estadio El Campín.

Durante la presentación varios aficionados notaron que algunos drones se salieron de la formación prevista. En videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales se observa cómo uno de los dispositivos cae y los otros no logran organizarse, lo que impidió que la figura que pretendía recrear el escudo del equipo se apreciara con claridad.

Show de drones de Millonarios provocó memes en redes.
Show de drones de Millonarios no salió bien en El Campón. (Fotos hechas con IA)

Las imágenes no tardaron en viralizarse y dieron paso a una avalancha de comentarios, bromas y memes. Mientras algunos usuarios se tomaron el episodio con humor, otros lamentaron que el espectáculo no hubiera salido como estaba previsto en una fecha tan especial para la institución.

Precisamente, la pareja de actores Aida Bossa y Julio César Herrera estuvieron en el evento y compartieron su curiosa reacción, asegurando que el show de drones los había decepcionado.


Como si fuera poco, la jornada terminó con una derrota 1-0 frente a Colo-Colo en el encuentro amistoso, resultado que también provocó inconformidad entre parte de la hinchada.

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