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Esta será la fecha del próximo festivo en Colombia, no caerá un lunes, sino un viernes: ¿cuándo?

Colombia tendrá varios festivos en los próximos meses y el más cercano caerá un viernes y no lunes en el mes de agosto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esta será la fecha del próximo festivo en Colombia, no caerá un lunes, sino un viernes: ¿cuándo?
¿Cuándo será el próximo festivo en Colombia? | Foto: Freepik

El mes de agosto traerá varios festivos, los cuales tomarán por sorpresa a los colombianos, en especial, poque habrá un puente largo en los primeros días del siguiente mes.

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¿Cuándo será el próximo festivo que habrá en Colombia?

Es importante mencionar que para los colombianos ocurrirán importantes fechas festivas en el país, según lo anuncia La Ley Emiliani, ocurren por respectivas celebraciones en homenaje a fechas históricas o religiosas.

Esta será la fecha del próximo festivo en Colombia, no caerá un lunes, sino un viernes: ¿cuándo?
¿Cuándo caerán los próximos festivos en el mes de agosto? | Foto: Freepik

Por esta razón, la fecha del próximo puente festivo en Colombia no será un lunes, sino caerá un viernes, pues, será el viernes 7 de agosto.

Sin duda, el próximo viernes 7 de agosto se llevará a cabo una de las fechas más conmemorativas del país, en especial, no solo porque se dará homenaje en esta fecha a la Batalla de Boyacá, la conmemoración del día del ejército, sino también, porque será la posesión presidencial en Colombia.

Con base en esto, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la próxima fecha festiva que surgirá en el país, en la que se le hace un respectivo homenaje por todos los importantes acontecimientos que ocurren en este día.

De este modo, el viernes 7 de agosto será un día festivo en Colombia, no solo porque se conmemorará un importante acontecimiento histórico en el país, sino también, porque los colombianos podrán tomar un descanso en este día, según lo ha informado la Ley Emiliani.

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¿Cuáles son los próximos festivos que habrá en Colombia?

Es clave mencionar que Colombia es uno de los países con más feriados en el mundo, pues, las personas pueden tomar una respectiva fecha de descanso en estas ocasiones.

Esta será la fecha del próximo festivo en Colombia, no caerá un lunes, sino un viernes: ¿cuándo?
Estas serán las fechas de los próximos festivos en Colombia. | Foto: Freepik

De este modo, te contamos cuáles serán las siguientes fechas festivas que habrá en Colombia para que lo tengas en cuenta y puedas agentarte:

  • 7 de agosto (viernes)
  • 17 de agosto (lunes)
  • 12 de octubre (lunes)
  • 2 de noviembre (lunes)
  • 16 de noviembre (lunes)
  • 8 de diciembre (martes)
  • 25 de diciembre (viernes)

Aunque en el mes de septiembre no habrá días festivos, según lo informado con la Ley Emiliani, ocurrirán varios feriados en el transcurso del año para que lo tengas en cuenta.

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