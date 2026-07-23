Alina Lozano reveló por qué no está en "Pa' Seguirte Queriendo"

La actriz Alina Lozano dio a conocer la razón principal por la que no hace parte del elenco de "Pa'La Seguirte Queriendo", la segunda temporada de "Pa' Quererte".

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¿Por qué Alina Lozano no está en Pa' Seguirte Queriendo?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, la actriz se pronunció sobre su ausencia en la producción "Pa' Seguirte Queriendo" con su personaje de Doña Elvira, madre de Milagros y exesposa de Octavio, quien falleció en el primer capítulo de la segunda temporada.

Recordemos que, "Pa' Seguirte Queriendo" se estrenó este martes 21 de julio a las 8 p.m. por el Canal RCN y la cual puedes ver de lunes a viernes.

Alina Lozano confesó que no pudo grabar la producción debido a que al tiempo ya se había comprometido para estar en un reality internacional, en el que además se terminó su matrimonio con el influenciador Jim Velásquez.

"No voy a estar en Pa' Seguirte Queriendo porque estaba al mismo tiempo haciendo un reality. Quiero agradecerle a RCN porque me hicieron una oferta muy atractiva, lo agradezco infinitamente, pero por un tema de tiempo es que no voy a estar", expresó.

Detalló que es un proyecto muy lindo al que le tiene bastante cariño, pues gracias a este obtuvo su segundo premio India Catalina.

Indicó que su personaje lo recuerdan bastante y auguró el mayor de los éxitos para la segunda temporada pese a su ausencia.

Asimismo, señaló que si se llega a grabar otra temporada le encantaría hacer parte de ella.

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¿Quién interpreta a Doña Elvira en "Pa' Seguirte Queriendo"?

Debido a que Alina Lozano no pudo estar presente, la actriz Aida Morales es quien ahora encarna dicho personaje y quien ha cautivado a los televidentes con su talento.

La actriz se ha dejado ver muy feliz de pertenecer a este proyecto, recibiendo varios elogios por su aparición.

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Para esta temporada, Doña Elvira, al parecer, le hará la vida imposible a Azucena Tinoco, quien era la actual pareja de su exesposo Octavio y a quien culpa por la muerte del padre de su hija.