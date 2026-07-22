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Murió influenciadora a sus 30; dejó una niña de 6 años

Las redes sociales están de luto tras la partida de la creadora de contenido mexicana Adriana García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
murio la influenciadora adriana garcia
Murió la influencer Adriana García/Freepik

La influenciadora mexicana Adriana García falleció a sus 30 años, al parecer tras un procedimiento estético que le costó la vida.

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¿Qué se sabe de la muerte de Adriana García?

La creadora de contenido falleció este mastes 21 de julio luego de una de las marcas con las que colaborara anunciara la lamentable noticia en sus redes sociales y dedicara un sentido mensaje tras su fallecimiento.

influencer murio tras prodecimiento

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz", escribieron en la descripción de la publicación.

Tras el comunicado, decenas de seguidores reaccionaron a la noticia lamentando su triste partida y detallando la falta que les hará ver su contenido.

Si bien la marca no dio a conocer las razones de su deceso, la familia de la influenciadora no se ha pronunciado al respecto, pero algunos medios locales han detallado que habría fallecido tras sufrir algunas complicaciones luego de un procedimiento estético al que se sometió para mejorar su apariencia.

Por ahora, se desconoce la veracidad de dicha información, por lo que, las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones correspondientes.

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¿Quién era Adriana García?

La influenciadora Adriana García tenía 30 años y sumaba miles de fanáticos en sus redes sociales, donde mostraba parte de su estilo de vida, tips de belleza y moda.

murio la influencer adriana garcia

Además, compartía gran parte de faceta como mamá de una pequeña, que tiene actualmente seis años, de la que se sentía muy orgullosa y a quien siempre expresaba lo mucho que la amaba.

Era imagen de algunas marcas reconocidas, en especial de una marca de ropa deportiva, con la que llevaba trabajando hace un buen tiempo.

Su última publicación la realizó tras un reciente viaje en Los Cabos, donde se dejó ver muy feliz.

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Sus seguidores no han parado de dejarle sentidos mensajes a la familia de la influenciadora de apoyo en estos momentos tan difíciles para ellos.

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