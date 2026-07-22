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Histórico hallazgo: astrónomos captaron por primera vez la erupción de un agujero negro en tiempo real

Astrónomos captaron por primera vez la erupción de un agujero negro en una galaxia ubicada a 280 millones de años luz de la Tierra.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cómo es un agujero negro
¿Qué pasa s una persona lograra llegar a un agujero negro? (Foto Freepik)

Un equipo internacional de astrónomos logró observar por primera vez, en tiempo real, la erupción de un agujero negro supermasivo.

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¿Qué fue lo que descubrieron los astrónomos?

Un agujero negro volvió a sorprender a la comunidad científica. Por primera vez en la historia, un grupo de astrónomos logró seguir en tiempo real la erupción de uno de estos gigantes cósmicos, un fenómeno que hasta ahora solo había podido reconstruirse cuando ya había terminado.

Los resultados de la investigación fueron publicados por un equipo liderado por el astrónomo D. Grupe, de la Universidad del Norte de Kentucky.

El protagonista del descubrimiento es el agujero negro ubicado en el centro de la galaxia IC 3599, situada a unos 280 millones de años luz de la Tierra. Durante la erupción, según el reporte de los astrónomos su brillo aumentó de forma extraordinaria, alcanzando una luminosidad cerca de 50 veces superior a la que presenta habitualmente.

Este es apenas el tercer estallido registrado de este agujero negro en los últimos 35 años. Los anteriores ocurrieron en 1990 y 2010, pero en ambas ocasiones los científicos solo pudieron analizarlos cuando el evento ya había concluido.

Cómo es un agujero negro
Astrónomos sorprenden con descubrimiento sobre los agujeros negros. (Foto Freepik)

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¿Cómo lograron captar la erupción de este agujero negro?

La diferencia esta vez fue que un programa de monitoreo iniciado en 2013 permitió detectar un incremento inusual del brillo en octubre de 2025. Esa alerta hizo posible coordinar observaciones con telescopios espaciales y terrestres, captando el fenómeno mientras ocurría.

Para estudiar la erupción, los investigadores utilizaron observatorios como Swift y XMM-Newton, además de telescopios ubicados en Estados Unidos, China y Rusia.

Gracias a esta combinación de instrumentos pudieron obtener información sin precedentes sobre el comportamiento del material que gira alrededor del agujero negro antes de ser absorbido.

Aunque el estudio continúa, la principal hipótesis plantea que el fenómeno fue causado por una inestabilidad en el llamado disco de acreción, la enorme estructura de gas y polvo que rodea al agujero negro.

Cómo es un agujero negro
Cómo funcionan los agujeros negros supermasivos. (Fotos Frepeik)

Según los investigadores, la intensa presión generada por la radiación provoca que grandes cantidades de materia se acumulen hasta alcanzar un límite crítico.

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¿Qué pasaría si una persona entrara en un agujero negro?

Aunque la ciencia ficción suele mostrar a personas viajando a través de agujeros negros, la realidad sería muy distinta.

Según explican los científicos, cualquier objeto que se acerque demasiado quedaría atrapado por su enorme fuerza gravitacional y, una vez cruzara el llamado horizonte de sucesos, ya no tendría posibilidad de regresar.

Además, antes de alcanzar ese punto, la diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza de una persona sería tan extrema que el cuerpo comenzaría a estirarse de forma progresiva, un fenómeno conocido por los físicos como "espaguetificación". En teoría, el objeto terminaría siendo comprimido y absorbido por el agujero negro.

A pesar de ello, lo que realmente ocurre dentro de un agujero negro sigue siendo uno de los mayores misterios de la física.

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