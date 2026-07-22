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Técnico argentino que protagonizó polémico altercado con Dani Olmo rompió el silencio y lanzó promesa

Tras la polémica de la final del Mundial, Roberto Ayala habló de su reacción y reveló qué hará si se encuentra con Dani Olmo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
asistente argentino que protagonizó incidente con Dani Olmo hizo importante confesión
El argentino que protagonizó el incidente con Dani Olmo rompió el silencio y lanzó inesperada promesa (Foto Logan Riely / AFP) (Foto FRANCK FIFE / AFP)

La final del Mundial 2026 sigue dejando reacciones luego de los incidentes que se registraron tras el pitazo final.

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Uno de los episodios que más dio de qué hablar fue el protagonizado por Roberto Ayala, asistente técnico de la Selección Argentina, quien terminó involucrado en un altercado con el español Dani Olmo.

Días después de la polémica, el exfutbolista argentino rompió el silencio y se refirió por primera vez a lo ocurrido.

¿Qué pasó entre Roberto Ayala y Dani Olmo?

El incidente ocurrió mientras los jugadores de España celebraban la obtención de su segundo título mundial y varios futbolistas de ambos equipos protagonizaban discusiones en el terreno de juego.

En medio del caos, Roberto Ayala ingresó para intentar separar a algunos jugadores. Sin embargo, las cámaras captaron el momento en que el asistente técnico argentino hizo contacto con Dani Olmo durante el altercado.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y generaron críticas contra integrantes del cuerpo técnico argentino, aunque gran parte de la atención terminó centrándose en los enfrentamientos protagonizados por Leandro Paredes y Gavi.

asistente argentino involucrado en incidente con Dani Olmo hizo inesperada confesión
asistente argentino que protagonizó incidente con Dani Olmo hizo importante confesión (Foto Frederic J. Brown / AFP)

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¿Qué dijo Roberto Ayala sobre el altercado?

En declaraciones posteriores, Roberto Ayala reconoció que lamenta lo sucedido y admitió que no debió reaccionar de esa manera.

"Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido. Para mí son cosas que quedan ahí y ya está".

El exdefensor también negó que hubiera existido una agr3sión intencional como se comentó en redes sociales.

"Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetaz0 como quieren decir y quedó ahí".

Finalmente, Ayala aseguró que, si vuelve a encontrarse con el mediocampista español, aprovechará la oportunidad para disculparse personalmente.

"Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona".

Las declaraciones llegan mientras la FIFA continúa analizando los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 para determinar si habrá sanciones disciplinarias contra algunos jugadores o integrantes del cuerpo técnico involucrados en los altercados.

asistente de Argentina que protagonizó polémico altercado con Dani Olmo rompió el silencio
Roberto Ayala se pronunció tras la polémica en la final del Mundial y aseguró estar arrepentido de lo ocurrido. (Foto Logan Riely / AFP)
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