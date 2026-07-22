Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri dejó sorpresivo mensaje en medio de su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda: ¿qué dijo?

La Valdiri desata todo tipo de opiniones en redes por un contundente mensaje que dejó en medio de su ruptura amorosa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Andrea Valdiri dejó sorpresivo mensaje en medio de su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda: ¿qué dijo?
¿Qué mensaje dejó Andrea valdiri en sus redes? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por confirmar su ruptura con el reconocido empresario Juan Daniel Sepúlveda.

Por ello, los internautas se han encontrado bajo la expectativa por una reciente confesión que hizo Andrea Valdiri acerca de los planes que tiene en la actualidad, tomando por sorpresa por la reciente confesión que hizo en sus redes.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la sorpresiva confesión que hizo La Vadiri en medio de su ruptura?

Andrea Valdiri dejó sorpresivo mensaje en medio de su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda: ¿qué dijo?
Este fue el sorpresivo mensaje que dejó La Valdiri en sus redes. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Andrea Valdiri compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, una sorprendente confesión acerca de los planes que tiene en la actualidad al estar soltera:

“Estoy muy feliz, mañana cumplo años. Ya cumpliré 35 añitos bien vividos. Voy a celebrar junto a mis hijas y a mi familia, entonces, la verdad, estoy mirando y organizando todo para irme y compartir con los míos”, agregó La Valdiri.

A raíz de la reciente publicación que compartió La Valdiri, se evidencia que está atravesando por un nuevo ciclo en su vida, en especial, desde que hizo pública su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Artículos relacionados

¿Cómo reveló La Valdiri que terminó con Juan Daniel Sepúlveda?

El pasado sábado 18 de julio, los internautas dejaron todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los rumores que comenzaron a circular en redes con respecto a los rumores de una ruptura entre La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda.

Andrea Valdiri dejó sorpresivo mensaje en medio de su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda: ¿qué dijo?
Así se confirmó la ruptura de La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la influenciadora rompió todos los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales, pues, confirmó que terminó con Juan Daniel Sepúlveda y cada tomó la decisión de seguir con su camino por separado.

Así también, Juan Daniel Sepúlveda aprovechó la oportunidad para confesar mediante sus redes ese mismo día, acerca de lo que opina por su ruptura con Andrea Valdiri, pues, le expresó su agradecimiento por todo lo que vivieron durante su relación.

Aunque ambos famosos se dejaron de seguir de sus redes sociales, Juan Daniel Sepúlveda aún conserva varias fotografías que se tomó junto a Andrea Valdiri cuando eran pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Eidevin, Campanita y Tebi sorprendieron al crear contenido juntos. Talento nacional

Eidevin López sufrió aparatosa caída en grabación con Campanita y Tebi Bernal: ¿Qué le pasó?

Eidevin López cayó en plena grabación con Campanita y Tebi Bernal, un momento que desató comentarios en redes sociales.

Lamine Yamal en el Mundial 2026. Talento internacional

Lamine Yamal protagonizó curioso accidente con la copa tras su llegada a España: esto ocurrió

Lamine Yamal quedó captado en un video que dejó en evidencia el accidente que vivió durante el recibimiento del equipo en España.

Cambio físico de Yerry Mina Selección Colombia

Yerry Mina sorprendió con radical cambio físico tras el Mundial, ¿al estilo de Vinícius Jr?

El nuevo aspecto de Yerry Mina generó múltiples reacciones en redes y comparaciones con el brasileño Vinícius Júnior.

Lo más superlike

Cómo es un agujero negro Viral

Histórico hallazgo: astrónomos captaron por primera vez la erupción de un agujero negro en tiempo real

Astrónomos captaron por primera vez la erupción de un agujero negro en una galaxia ubicada a 280 millones de años luz de la Tierra.

tebi bernal habla de ansiedad La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló los días difíciles que ha tenido, ¿cómo lidiar la ansiedad?

Emmanuel Restrepo se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity: ¿qué reveló en sus redes? MasterChef Celebrity Colombia

Emmanuel Restrepo se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity: ¿qué reveló en sus redes?

rosalia responde funa por mensaje contra argentina Rosalía

Rosalía respondió tras fuerte funa por mensaje contra Argentina, ¿fue un error?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México