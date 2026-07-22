En los últimos días, el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por confirmar su ruptura con el reconocido empresario Juan Daniel Sepúlveda.

Por ello, los internautas se han encontrado bajo la expectativa por una reciente confesión que hizo Andrea Valdiri acerca de los planes que tiene en la actualidad, tomando por sorpresa por la reciente confesión que hizo en sus redes.

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¿Cuál fue la sorpresiva confesión que hizo La Vadiri en medio de su ruptura?

Este fue el sorpresivo mensaje que dejó La Valdiri en sus redes. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Andrea Valdiri compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, una sorprendente confesión acerca de los planes que tiene en la actualidad al estar soltera:

“Estoy muy feliz, mañana cumplo años. Ya cumpliré 35 añitos bien vividos. Voy a celebrar junto a mis hijas y a mi familia, entonces, la verdad, estoy mirando y organizando todo para irme y compartir con los míos”, agregó La Valdiri.

A raíz de la reciente publicación que compartió La Valdiri, se evidencia que está atravesando por un nuevo ciclo en su vida, en especial, desde que hizo pública su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

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¿Cómo reveló La Valdiri que terminó con Juan Daniel Sepúlveda?

El pasado sábado 18 de julio, los internautas dejaron todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los rumores que comenzaron a circular en redes con respecto a los rumores de una ruptura entre La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda.

Así se confirmó la ruptura de La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la influenciadora rompió todos los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales, pues, confirmó que terminó con Juan Daniel Sepúlveda y cada tomó la decisión de seguir con su camino por separado.

Así también, Juan Daniel Sepúlveda aprovechó la oportunidad para confesar mediante sus redes ese mismo día, acerca de lo que opina por su ruptura con Andrea Valdiri, pues, le expresó su agradecimiento por todo lo que vivieron durante su relación.

Aunque ambos famosos se dejaron de seguir de sus redes sociales, Juan Daniel Sepúlveda aún conserva varias fotografías que se tomó junto a Andrea Valdiri cuando eran pareja.