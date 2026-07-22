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Beba habría lanzado dura indirecta a Mariana Zapata y Juanda Caribe: "¿cómo estás tan tranquila?"

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz, lanzó duró mensaje en redes y lo asocian con Mariana Zapata.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beba de la Cruz sorprende con indirecta
Beba de la Cruz lanzó inesperado comentario en redes. (Fotos Canal RCN)

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras unas fuertes declaraciones en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Beba de la Cruz en sus redes sociales?

Beba de la Cruz compartió un video en sus historias en el que les compartió una duda a sus seguidores que según ella no la dejaba dormir.

La deportista e influenciadora aseguraba que, ella no podía entender cómo una persona que se había metido en una relación sentimental podía estar tranquila quedándose con ese hombre o mujer a su lado.

Beba aseguraba que, cómo una persona podía sentirse tranquila junto a una pareja que fue producto de una infidelidad o que estaba con otra pareja cuando empezó su romance.

¿Tú cómo estás tan tranquila en una relación con una persona que se metió contigo y empezó esa relación contigo estando con su pareja anterior?

Beba concluyó su aparente 'duda' que le gustaría saber cómo esa persona está tranquila sin creer que le puedan hacer lo mismo que le hicieron a la anterior pareja.

¿Tú cómo sabes que no te va a hacer lo mismo a ti?

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¿Beba le lanzó pulla a Mariana Zapata por su relación con Juanda Caribe?

Estos comentario de Beba no pasaron por desapercibido en redes sociales en donde muchos internautas empezaron a asociar las palabras de Valerie con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Según se lee en los comentarios de varias páginas de entretenimiento digital, muchos internautas empezaron a etiquetar o a mencionar a Mariana Zapata, haciendo alusión a su relación con Juanda Caribe tras todo lo que sucedió con él y su expareja Sheila.

Aunque Beba no ha confirmado ni desmentido para quién era su indirecta, muchos aseguran que podría tratarse de su excompañera, cabe resaltar que ambas no terminaron en los mejores términos tras La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara dejó aparente indirecta en sus redes para Juanda Caribe: “Se acabó el silencio”
Beba habría lanzado pulla a Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Fotos: Canal RCN

En las últimas semanas Mariana Zapata y Juanda Caribe se han mostrado compartiendo juntos en redes sociales y en diferentes eventos públicos, aunque no han confirmado que son pareja, para sus seguidores es evidente que se están dando una oportunidad en el amor.

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