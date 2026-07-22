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Mike Bahía causó revuelo tras revelar famoso futbolista que le escribió a Greeicy

Mike Bahía generó reacciones al revelar el nombre del famoso futbolista que le escribía mensajes a Greeicy Rendón.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mike Bahía dejó a todos sorprendidos al revelar quién le escribió a Greeicy
Mike Bahía sorprendió al revelar qué futbolista le escribió a Greeicy. (Foto/ Canal RCN)

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más seguidas y admiradas en la farándula colombiana, pues su relación ha durado más de 10 años y como fruto de su amor nació Kai, su único hijo de cuatro años.

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Hace algunas semanas, la pareja fue tendencia en las redes debido a una entrevista de la caleña, en donde dijo que había terminado con su pareja, porque supuestamente estaba sintiendo cosas por una amiga muy cercana, pero todo resultó siendo una broma.

Con el paso de los días, ambos artistas rompieron el silencio de manera indirecta y empezaron a aparecer en las cuentas del otro, dando a entender que seguían juntos; cada uno por su lado han revelado lo enamorados que están y que siguen en su mejor momento.

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Por eso mismo, está circulando una entrevista de Mike Bahía, en donde confesó que, un famoso futbolista le escribía mensajes a la cantante a trasvés de su Instagram.

¿Qué detalló Mike Bahía sobre el famoso futbolista que le escribía a Greeicy Rnedón?

A través de las plataformas digitales está circulando un video de Mike Bahía en una entrevista, en donde habla de su amor por Greeicy Rendón, de acuerdo con la información, esta conversación la tuvo el cantante en 2021, cuando aún no había nacido Kai.

La revelación de Mike Bahía sobre el futbolista que le escribió a Greeicy
Mike Bahía dejó a todos sorprendidos al revelar quién le escribió a Greeicy. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente por el impacto que esto generó, nuevamente está circulando en redes y él mismo comentó sobre el tema. Allí, Maicol confiesa que nada más y nada menos que el famosísimo Neymar le escribía DMs a Greeicy.

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¿Cuál fue la reacción de Mike Bahía al revelar que Neymar le escribía a Greeicy?

En la entrevista que dio Mike Bahía en una emisora en México, el caleño habal de cómo inició su historia de amor con Greeicy, pues ella se fijó en él antes de que fuera famoso y dijo que le cambió la vida, ya que pasó de ser un cantante de bar, a ser quien es ahora.

Mike Bahía sorprendió al revelar qué futbolista le escribió a Greeicy
La revelación de Mike Bahía sobre el futbolista que le escribió a Greeicy. (Foto/ Canal RCN)

Ahí él habló sobre la canción de ‘Quédate aquí’ y por eso, tras revivir esta entrevista, él comentó en las últimas horas que 3 minutos no eran suficientes para expresar su amor por ella.

En ese preciso momento fue cuando contó lo de Neymar, diciendo que se antes le escribía mensajes a ella, ahora más, pero no dio mayores detalles sobre el tema.

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