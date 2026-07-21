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Lina Tejeiro se sinceró sobre su amistad con Greeicy: así reaccionó cuando le preguntaron por ella

Lina Tejeiro de MasterChef Celebrity se sinceró sobre su amistad con Greeicy Rendón en medio de su embarazo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro se sinceró sobre Greeicy
Lina Tejeiro habló sobre Greeicy y su embarazo. (Fotos Canal RCN)

Lina Tejeiro se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar varios detalles sobre su embarazo y vida privada, en donde tocó el tema de Greeicy Rendón.

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¿Qué pasó con la amistad entre Lina Tejeiro y Greeicy Rendón?

Hasta hace un tiempo atrás Lina Tejeiro y Greeicy Rendón presumían de su sólida y cercana amistad, mostrándose juntas constantemente.

Sin embargo, en el último año los seguidores de ambas se han visto sorprendidos por su aparente distanciamiento y pocas apariciones juntas en eventos o en redes sociales.

Precisamente, este aparente distanciamiento sorprende aún más a sus fans por la etapa por la que atraviesa Lina, quien está a la espera de su primer hijo, a quien llamará Gael.

En medio de esta incertidumbre por la amistad de ambas, un seguidor de Lina le indagó de manera directa en medio de una caja de preguntas en Instagram.

Lina Tejeiro y Greeicy se le midieron a curioso reto en pleno aeropuerto | Video
Lina Tejeiro sorprendió al hablar de Greeicy. (Fotos Canal RCN y AFP: Giorgio Viera)

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¿Qué confesó Lina Tejeiro sobre su amistad con Greeicy?

Lina Tejeiro les reveló a sus seguidores en medio de esta dinámica que la cantante Greeicy fue de las primeras personas en enterarse de su embarazo.

Según la participante de MasterChef Celebrity pasaron menos de dos horas de enterarse de su embarazo cuando llamó a 'Raji' como de cariño le dice para contarle.

La primera persona en enterarse inmediatamente después que yo me enteré, a la hora y media le conté a la Raji, fue Greeicy, incluso antes que mi mamá y mis hermanos.

Asimismo, Lina Tejeiro reveló que, en el último mes se había visto con ella, por lo que desmintió así que hayan acabado su amistad o tengan alguna diferencia.

La Raji vino hace menos de un mes y nos vimos.


En medio de esta dinámica de preguntas, Lina Tejeiro también reveló que será 'mamá soltera' y que no le preocupa porque tiene el apoyo y amor de sus familiares, una confesión que ha abierto el debate sobre la pareja de la actriz y el padre del bebé.

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