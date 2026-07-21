Salen a la luz videos de la novia de Lamine Yamal criticándolo antes de su relación

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, uno de los futbolistas que ganó mayor popularidad es el español Lamine Yamal, quien se acaba de hacer su primer mundial, llevándose el trofeo para su país.

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Así mismo, su novia, Inés García, se hizo famosa por su relación con él, pues es conocida en sus redes sociales por crear contenido, sin embargo, sumó seguidores también durante esta copa.

Recientemente, la joven de 21 años y el futbolista han sido tendencia debido a que supuestamente él la ignora luego de la final del Mundial, ya que ella le habla y lo consiente, pero él no tiene contacto con ella y decide avanzar del sitio de donde están.

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Sin embargo, en las últimas horas, Inés no dejó de ser tendencia luego de que apareciera en las plataformas, videos de ella hablando de Lamine Yamal, antes de ser novios, pues esto ha generado críticas en su contra.

¿Por qué están recibiendo críticas la novia de Lamine Yamal?

En redes no perdonan nada y salen videos muy bien guardados, pues están circulando algunos clips que ya se hicieron tendencia en donde Inés García, novia de Lamine Yamal, habría hablado no muy bien de él y de su expareja Nicki Nicole.

Resurgen videos de la novia de Lamine Yamal: opinó sobre su ex. (AFP/ Justin Setterfield)

Lo que se alcanza a percibir en el video de ella, es que dice en pocas palabras que, “obviamente” la cantante argentina se fijó en el futbolista español por su fama y dinero; añade que, cree que esto no hubiese pasado de no ser por eso.

¿Cuál es el otro polémico video de Inés García hablando de Lamine Yamal?

No solo está circulando el video en el que Inés García opinó sobre la relación que tuvo Lamine Yamal con Nickie Nicole, sino que, también salió a la luz un clip en donde ella dice que prefiere a otro futbolista.

La novia de Lamine Yamal vuelve a ser tendencia por videos del pasado. (AFP/ Lars Baron )

Lo que se ve es que, al parecer ella habría estado en un live con una amiga y ahí le preguntan si prefiere a Lamine Yamal o a Kylian Mbappé, por lo que ella responde que a Jude Bellingham y luego de responder, ella se echa a reír.