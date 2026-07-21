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Cucurella cumplió a su promesa en el Mundial 2026 y se tatuó el rostro de su entrenador: así quedó

La conquista del Mundial 2026 obligó a Marc Cucurella a cumplir una promesa que hizo antes del torneo: tatuarse a su entrenador.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marc Cucurella
Marc Cucurella se tatuó el rostro de Luis de la Fuente. (Fotos AFP)

El nombre del lateral Marc Cucurella no ha dejado de ser tendencia en los últimos días tras la conquista de España del Mundial 2026 y más por la promesa que había hecho en caso que su selección ganara el Mundial.

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¿Cuál fue la promesa que hizo Marc Cucurella en caso que España conquistara el Mundial 2026?

Durante el inicio del Mundial 2026, el defensor español había asegurado que, si la selección conseguía el título haría algo para recordarlo para siempre, un tatuej.

Lo curioso es que, a modo de humor el lateral del Real Madrid aseguró que el tatuaje que se haría sería el rostro de su entrenador Luis de la Fuente.

"Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo".

Después que España derrotara 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, el futbolista dejó claro que pensaba cumplir su palabra. Algo que, al parecer ya cumplió.

Marc Cucurella cumplió a promesa que hizo en el Mundial
Marc Cucurella cumplió a la curiosa promesa que hizo en el Mundial. (Foto AFP)

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¿Cómo le quedó el tatuaje a Cucurella del rostro del entrenador de España?

La promesa de Marc fue en serio y tras terminar el Mundial 2026, el jugador publicó una historia en la que buscaba la recomendación de algún tatuador para hacerse su diseño: "¿Algún tatuador en la sala?".

Según unas imágenes que se han viralizado en redes sociales al parecer el lateral español cumplió la promesa que había hecho antes del torneo y decidió inmortalizar en su piel el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, un gesto que rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

En la imagen se ve al jugador en una sala de tatuajes sentado luego que terminaran su diseño es ahí donde se observa en uno de sus pectorales el tatuaje que había prometido con el rostro de Luis de la Fuente.

La imagen del diseño comenzó a circular en redes sociales y fue celebrada por muchos aficionados, quienes destacaron el gesto del defensor por cumplir la palabra que había dado antes del Mundial.

¿Cómo reaccionó el técnico Luis de la Fuente a la promesa de Marc Cucurella?

El técnico español Luis de la Fuente respondió con humor cuando fue consultado por el tatuaje durante la rueda de prensa posterior al partido.

"Si se hace una promesa hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", comentó entre risas el entrenador español.

No obstante, dejó claro que, aunque no estaba de acuerdo con ese tipo de promesas sabía que no le iba a quedar tan mal el diseño porque él no se consideraba alguien feo.

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