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Así reaccionó Tini Stoessel tras la derrota de Rodrigo De Paul en el Mundial; esto dijo

Tini Stoessel se pronunció luego de que Rodrigo De Paul perdiera contra España en la Copa del Mundo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
tini stoessel sobre rodrigo de paul
Tini Stoessel le dedica mensaje a Rodrigo De Paul/AFP: JUAN MABROMATA

La cantante Tini Stoessel, actual pareja del futbolista Rodrigo De Paul, reaccionó tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Tini Stoessel tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026?

La artista compartió un mensaje a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores.

En la publicación reposteó las palabras de Rodrigo De Paul tras haber perdido el campeonado de la Copa del Mundo.

tini stoessel tras derrota de argentina en el mundial

Recordemos que la Selección de Argentina perdió el partido de la final del Mundial contra la Selección de España tras un resultado 1-0, en un encuentro que se disputó en Estados Unidos, al que asistieron varios famosos y vieron victoriosa a La Roja.

"Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos", escribió a la Selección.

Allí destacó su orgullo por el trabajo que hicieron en la competencia y lo feliz que está por haberla llenado de tantas alegrías.

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¿Qué dijo Tini Stoessel tras la derrota de Rodrigo De Paul en el Mundial 2026?

La cantante además, le dedicó unas contundentes palabras a Rodrigo De Paul y le demostró lo mucho que lo admira.

tini stoessel dedica mensaje a rodrigo de paul

"Mi Vida, ya sabes todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre", agregó.

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su apoyo al futbolista en este momento tan difícil para él y resaltaron el acompañamiento que tuvo en varios de los partidos, donde se dejó ver desde la tribuna alentándolo.

Asimismo, muchos seguidores destacaron la gran relación que tienen y cuánto se aman.

Cabe destacar que, Tini Stoessel se mostró varias veces en gradería en compañía de los dos hijos del futbolista, dejando entrever la buena relación que tiene con los pequeños.

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Por ahora, Rodrigo De Paul se encuentra descansando, mientras Tini Stoessel se prepara para lo que serán sus siguientes presentaciones y más música, con la que espera seguir cautivando a su público.

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