Viralizan supuesta reacción de Gianni Infantino al gol de España en la final del Mundial 2026 | VIDEO

La final del Mundial de fútbol 2026 volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un polémico video que mostraría la supuesta reacción de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el momento en que España anotó el gol que le aseguró el título ante Argentina.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

¿Cuál fue la supuesta reacción de Infantino ante el gol de España contra Argentina en la final del Mundial 2026?

En redes sociales se viralizó un corto audiovisual en el que se ve a Infantino disfrutando desde una tribuna especial uno de los encuentros deportivos del Mundial 2026 que internautas relacionaron con la gran final del torneo entre Argentina y España.

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo | Foto: AFP / FRANCK FIFE

El video muestra la supuesta reacción del presidente de la FIFA justo cuando España anota el gol que le dio el título mundial. Con un gesto que usuarios en redes calificaron como de decepción, Infantino parece mostrar una expresión de desagrado tras la anotación.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

El clip se difundió rápidamente luego de la final que coronó a la selección española. Sin embargo, las imágenes no corresponderían al duelo entre Argentina y España, sino a un partido disputado durante la fase de octavos de final entre Canadá y Marruecos.

Aunque el video sigue circulando como si hubiera sido grabado durante la final del Mundial 2026, todo apunta a que las imágenes pertenecen a otro encuentro del torneo, por lo que la supuesta reacción de Infantino ha sido sacada de contexto.

Artículos relacionados Shakira Presentación de Shakira en EE. UU. reforzó teoría de que no inauguró el Mundial 2026

¿Cuáles son las pruebas que desmienten supuesta reacción de Infantino ante gol de España en la final del Mundial 2026?

Las fotografías oficiales del encuentro final entre Argentina y España no corresponden con el video que circula en redes sociales, pues en esta ocasión Gianni Infantino se encontraba dentro de un lujoso palco con ventanales junto a los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, además del Rey de España y otros importantes miembros internacionales.

Así mismo, quedó comprobado que los estadios no corresponderían, pues este último palco con ventanales pertenece al MetLife Stadium en Nueva Jersey, mientras que el del video, con palco descubierto, pertenece al NRG Stadium de Houston.