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Él es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal que fue furor en el Mundial 2026: esta es su pasión

Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, conquistó a los hinchas en el Mundial 2026 y su gran pasión está lejos del fútbol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
¿Quién es el hermano de Lamine Yamal?
El hermano menor de Lamine Yamal que fue sensación en el Mundial. (AFP: CHARLY TRIBALLEAU)

Una de las grandes estrellas jóvenes del fútbol es sin duda el español Lamine Yamal, quien se proclamó campeón del Mundial 2026 el pasado 19 de julio a sus 19 años. Sin embargo, un familiar suyo se llevó la atención en el torneo y en redes, su hermano menor.

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¿Quién es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal?

Mientras Lamine Yamal acaparó los reflectores por liderar a España hacia el título del Mundial 2026, su hermano menor, Keyne, captó la atención en las tribunas junto a su mamá, Sheila Ebana.

Precisamente, el menor protagonizó uno de los momentos más emotivos de la final al correr al campo de juego para abrazar al delantero tras la victoria 1-0 sobre Argentina.

Con apenas tres años, Keyne acompañó a la Selección de España durante toda la Copa del Mundo junto a su madre. En cada partido fue visto alentando desde las tribunas y cada vez que la cámara lo enfocaba hacía alguna pilatuna o gesto.

El nombre del pequeño no ha pasado por desapercibido y aunque no tiene redes oficiales por su corta edad, su mamá comparte contenido en sus redes personales junto a él.

Él es el hermano menor de Lamine Yamal
Keyne es sensación en redes sociales. (CARL RECINE)

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¿Cuál es la pasión de Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal?

Keyne nació en 2022 y es el medio hermano de Lamine Yamal. Aunque entre ambos existe una diferencia de edad de 15 años, mantienen una relación muy cercana.

El propio futbolista ha reconocido en varias ocasiones el cariño que siente por él, al punto de asegurar que lo quiere "como si fuera su hijo". Además, explicó que disfruta ver cómo el pequeño se divierte frente a las cámaras sin ser consciente de la repercusión que generan sus apariciones.

No es la primera vez que acompaña a su hermano en un momento especial. En 2025 también asistió a la gala del Balón de Oro junto a la familia de Lamine, donde llamó la atención por su carisma y espontaneidad. Desde entonces, se ha convertido en un invitado habitual en las grandes celebraciones del joven futbolista.

Keyne y su pasión por la cocina junto a su mamá

Aunque muchos aficionados imaginan que algún día seguirá los pasos de Lamine en una cancha, por ahora la gran afición de Keyne parece estar muy lejos del balón: ya que a su corta edad le apasiona el tema de la cocina, siendo todo un MasterChef.

Su madre, Sheila Ebana, suele compartir en redes sociales videos y fotografías donde el pequeño aparece preparando recetas, mezclando ingredientes y horneando galletas.


Esos momentos han permitido a los seguidores conocer una faceta diferente de Keyne, quien, más allá de ser el hermano de una de las grandes estrellas del fútbol mundial, ha conquistado al público por su espontaneidad, su sonrisa y su gusto por la cocina.

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