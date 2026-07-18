Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio tras ruptura con Andrea Valdiri: así se despidió de ella

Juan Daniel Sepúlveda compartió un emotivo mensaje para despedirse de Andrea Valdiri tras su separación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juan Daniel Sepulveda rompió el silencio tras ruptura con Andrea Valdiri
Juan Daniel Sepulveda se despidió de Andrea Valdiri en redes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La historia de amor entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda llegó a su fin. Luego de que la creadora de contenido confirmara la ruptura, el empresario también decidió pronunciarse y compartió un emotivo mensaje con el que se despidió públicamente de quien fue su pareja.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmaron Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda su ruptura?

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda venían siendo tema de conversación en los últimos días luego que tomara fuerza el rumor de su ruptura luego que ambos dejaran de mostrarse juntos en público y posteriormente dejarse de seguir en redes.

La influenciadora tomó la iniciativa y en la mañana del 18 de julio decidió romper su silencio y confirmar a través de sus redes sociales que su relación con Juan Daniel había llegado a su final tras más de un año de relación.

"... Cuando uno termina un proceso, y eso te ha pasado a ti, un proceso de tristeza, un proceso en el que uno no quiere nada, en este proceso estoy yo, viviéndolo, poquito a poquito, porque la gente me ha preguntado que no estoy con ternerito, sí es verdad, no estoy con ternerito, estoy viviendo eso", afirmó la mujer barranquillera.

La influenciadora aseguró que estaba viviendo la tusa a su manera y que había decidido ser sincera con sus seguidores para evitar rumores o chismes.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juan Daniel Sepúlveda tras la ruptura con Andrea Valdiri?

Luego de que Andrea Valdiri confirmara públicamente el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda, el empresario reaccionó con un breve, pero significativo mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja.

A través de sus redes sociales, Sepúlveda compartió una fotografía de la creadora de contenido sonriendo y la acompañó con una sola palabra: "Gracias", junto a un emoji de un corazón con curita, un gesto que muchos interpretaron como una despedida cargada de cariño y respeto.


Aunque no dio mayores detalles sobre la separación, la publicación fue suficiente para confirmar que la relación llegó a su fin y para dejar en evidencia el agradecimiento que siente por la barranquillera.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron al emotivo gesto del empresario tras la ruptura.

Como era de esperarse esta ruptura entre Valdiri y Sepúlveda ha dado bastante de qué hablar en redes sociales en donde muchos se han mostrado sorprendidos ya que se mostraban como una pareja sólida y enamorada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

messi en la final del mundial 2026 Lionel Messi

Messi rompió el silencio antes de la final del Mundial: dejó un emotivo mensaje para Argentina

Messi compartió un emotivo mensaje y foto previo al que sería su último partido con Argentina en una Copa del Mundo.

Esposa de Lionel Messi Antonela Roccuzzo

Así fue el baile viral de Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

La esposa del 10 argentino no dudó en mostrar su emoción por la clasificación del equipo a la final del torneo.

Luis Díaz, futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz

Tras el Mundial, Gera Ponce presumió sus vacaciones junto a Luis Díaz en una isla paradisíaca

La pareja reapareció en redes sociales con una foto donde se ven disfrutando de sus vacaciones en un destino de ensueño.

Lo más superlike

Shakira, Madonna Copa Mundial

Mhoni revela que habrá pleito entre Shakira y Madonna en la final del Mundial 2026, ¿por qué?

Tanto Shakira como Madonna estarán en el intermedio del Mundial 2026, aunque se prevén complicaciones profesionales.

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

blessd responde a criticas Blessd

Blessd respondió contundente a críticas por su cambio físico

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica