Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio tras ruptura con Andrea Valdiri: así se despidió de ella

La historia de amor entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda llegó a su fin. Luego de que la creadora de contenido confirmara la ruptura, el empresario también decidió pronunciarse y compartió un emotivo mensaje con el que se despidió públicamente de quien fue su pareja.

Artículos relacionados Viral Terremoto en México: el impactante video grabado desde la cima de un edificio durante el sismo de 7,3

¿Cómo confirmaron Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda su ruptura?

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda venían siendo tema de conversación en los últimos días luego que tomara fuerza el rumor de su ruptura luego que ambos dejaran de mostrarse juntos en público y posteriormente dejarse de seguir en redes.

La influenciadora tomó la iniciativa y en la mañana del 18 de julio decidió romper su silencio y confirmar a través de sus redes sociales que su relación con Juan Daniel había llegado a su final tras más de un año de relación.

"... Cuando uno termina un proceso, y eso te ha pasado a ti, un proceso de tristeza, un proceso en el que uno no quiere nada, en este proceso estoy yo, viviéndolo, poquito a poquito, porque la gente me ha preguntado que no estoy con ternerito, sí es verdad, no estoy con ternerito, estoy viviendo eso", afirmó la mujer barranquillera.

La influenciadora aseguró que estaba viviendo la tusa a su manera y que había decidido ser sincera con sus seguidores para evitar rumores o chismes.

Andrea Valdiri confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Mundial 2026: DT de Argentina rompió el silencio por su final con España, ¿qué confesó?

¿Qué dijo Juan Daniel Sepúlveda tras la ruptura con Andrea Valdiri?

Luego de que Andrea Valdiri confirmara públicamente el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda, el empresario reaccionó con un breve, pero significativo mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja.

A través de sus redes sociales, Sepúlveda compartió una fotografía de la creadora de contenido sonriendo y la acompañó con una sola palabra: "Gracias", junto a un emoji de un corazón con curita, un gesto que muchos interpretaron como una despedida cargada de cariño y respeto.



Aunque no dio mayores detalles sobre la separación, la publicación fue suficiente para confirmar que la relación llegó a su fin y para dejar en evidencia el agradecimiento que siente por la barranquillera.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron al emotivo gesto del empresario tras la ruptura.

Como era de esperarse esta ruptura entre Valdiri y Sepúlveda ha dado bastante de qué hablar en redes sociales en donde muchos se han mostrado sorprendidos ya que se mostraban como una pareja sólida y enamorada.