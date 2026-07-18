Tras el Mundial, Gera Ponce presumió sus vacaciones junto a Luis Díaz en una isla paradisíaca

Tan solo unas semanas después de que la Selección Colombia fuera eliminada del Mundial 2026, Gera ponce, la esposa de Luis Díaz, compartió algunas fotos de lo que serían sus vacaciones en una isla paradisiaca.

¿Cuándo eliminaron a la Selección Colombia del Mundial?

La Selección Colombia fue eliminada del Mundial 2026 el 07 de julio del 2026 tras ser derrotada por Suiza en los octavos de final del torneo. El partido se disputó en Vancouver, Canadá y terminó 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios y la prórroga; La clasificación se definió desde el punto penal, donde Suiza se impuso 4-3 en la tanda y consiguió avanzar.

Tras el resultado del partido, a Luis Díaz le llovieron cientos de críticas asegurando que no había jugado bien y que no había “dado todo de él” en el enfrentamiento. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, el jugador se mostró afectado y aceptó su parte de responsabilidad en lo ocurrido.

Luis Díaz reapareció tras la eliminación del Mundial 2026/AFP: DAVID RAMOS

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¿Cuáles fueron las fotos que compartió Gera Ponce?

Hace un par de horas, Gera Ponce, la esposa de Luis Díaz, compartió un par de historias en las que aparece disfrutando de sus vacaciones con el futbolista. A pesar de que no se conoce donde se encuentran, si se puede notar que se trata de una paradisiaca isla.

En la imagen aparecen abrazados en medio del mar sosteniendo lo que parece ser una regadera. Además, Gera aprovechó para compartir como luce su cuerpo después de 2 meses de su último parto.

Un detalle que también llamó la atención de los internautas fue la sorpresiva aparición de Susana Gómez, la pareja del cantante Maluma, en una de las dos fotografías que la barranquillera compartió.

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¿Por qué Gera Ponce estaba con Susana Gómez?

El reconocido cantante colombiano Maluma, ha demostrado en varias ocasiones la cercana relación que tiene con algunos jugadores de la Selección Colombia.

Tanto así, que tan solo 3 días después de la eliminación de la Tricolor de la Copa del Mundo, compartió una publicación en la que estaba en una piscina con Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz y, por supuesto, Luis Díaz.

Una vez Gera compartió la imagen con Susana, los usuarios especularon que se encontraban de vacaciones todos juntos, celebrando el paso de los jugadores por el importante torneo.