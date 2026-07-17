Blessd respondió contundente a críticas por su cambio físico

El cantante colombiano Blessd respondió a quienes lo han llenado de críticas por su cambio físico.

¿Qué dijo Blessd a críticas por su apariencia?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartió varios videos en los que dejó ver en el gimnasio entrenando.

Allí aprovechó para responder algunos comentarios que le dejaron varios de sus internautas por hacer mal algunos ejercicios.

"Cuál es la criticada cuando está en el gimnasio entrenando, que esto que aquello y va y les mira uno la foto en el perfil y un buche ni el hijue***, déjenme entrenar tranquilo, levántese por su vida, haga algo positivo, levántese de la cama y deje de criticar", expresó.

Asimismo, se mostró sonriendo y les habló a quienes le enviaron mensajes positivos motivándolo para siga disciplinado en el gimnasio, destacando que está juicioso.

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De igual manera, compartió otro video haciendo un ejercicio de brazos, donde destacó lo mucho que se ha reído con algunos mensajes que le han enviado al directo juzgando su pecho.

El artista tomó las críticas con humor y respondió diciendo: "Obvio estoy pechón si acabó de nacer el cachorro".

Luego de su publicación, varios internautas siguieron reaccionando al respecto y lanzándole más comentarios similares y destacando lo bien que se toma ahora las críticas luego de tantas cosas que suelen decirle constantemente.

Es importante mencionar que algunas seguidoras optaron por llenarlo de elogios y coquetearle.

Cabe destacar que, el cantante ahora se encuentra enfocado en su mejorar su estilo de vida y en su paternidad con su hijo Caleb, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM, con quien se desconoce si continúa o no en relación.

Hasta el momento, ninguno ha querido mostrar el rostro de su bebé y según indicó el paisa, espera guardar la privacidad del pequeño el mayor tiempo posible.

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También está enfocado en lo que serán sus próximos conciertos alrededor del mundo y en seguir promocionando su música, con la que suele cautivar tanto a sus admiradores.