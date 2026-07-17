Cintia Cossio desmiente rumor sobre su relación con Yeferson Cossio

La influenciadora Cintia Cossio se pronunció sobre las sugerencias que suelen hacer algunos internautas sobre su relación de hermanos con Yeferson Cossio.

¿Qué dicen de Cintia Cossio y Yeferson Cossio?

La creadora de contenido estuvo en el podcast de Fer Arriella en el que respondió a la mentira más grande que han inventado sobre ella y su hermano Yeferson Cossio.

Allí destacó los comentarios negativos que suelen recibir por el gran cariño que suelen demostrarse en redes sociales.

"Nosotros no somos hermanos de envidia, ni nada. Hay mucha gente que comenta que esa relación es rara, ese amor es raro, tratando de dar a entender que nosotros somos de esos hermanos que hacen cosas raras", dijo.

Destacó que desde su niñez y tras las situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar desde muy pequeños, ambos se prometieron salir adelante juntos y por eso se quieren tanto.

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¿Qué dijo Cintia Cossio sobre críticas por su relación de hermanos con Yeferson Cossio?

La paisa aprovechó para dar su opinión sobre qué piensa de ese tipo de mensajes que les suelen dejar cada vez que se demuestran su cariño públicamente.

"Más allá que una mentira, me parece algo muy enfermo que la gente piense o siquiera se les pase eso por la cabeza, pero también me da pesar porque tienen que tener una basura de hermanos para uno no creer que pueda haber un hermano que te ame más que a su vida", agregó.

Asimismo, reiteró lo importante que es su hermano Yeferson Cossio en su vida, detallando que es a la única persona que le hace caso en el mundo.

"Él es mi súper héroe, es ese ángel terrenal que Dios me mandó, yo amo a ese hombre y Dios sabe por qué hace sus cosas y lo mandó antes que a mí", indicó.

Lo puedes ver desde el minuto 20:46:

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Por ahora, Cintia Cossio continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre parte de su estilo de vida y su maternidad con sus dos hijos.