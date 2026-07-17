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Niño colombiano que predijo la final del Mundial 2026 reveló quién será el campeón

El niño colombiano que predijo la final del Mundial 2026 volvió a viralizarse tras revelar quién levantaría la Copa del Mundo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Se viraliza de nuevo el niño colombiano que predijo la final del Mundial 2026: esto dijo del campeón
iño colombiano que predijo la final del Mundial 2026 reveló quién será el campeón (Foto canva) (Foto Molly Darlington / AFP)

A solo días de disputarse la gran final del Mundial 2026, volvió a hacerse viral en redes sociales el video de un niño colomboestadounidense que, antes de que comenzara el torneo, realizó una serie de predicciones sobre el campeonato.

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Lo que más llamó la atención es que varias de ellas terminaron cumpliéndose, entre ellas los dos equipos que disputarían la final.

El menor, identificado como Thiago, ganó popularidad entre los aficionados al fútbol luego de que sus pronósticos coincidieran con varios de los resultados que finalmente dejó el Mundial, por lo que muchos usuarios han vuelto a compartir el video para conocer cuál fue su predicción sobre el campeón.

¿Qué dijo el niño sobre la final del Mundial 2026?

El video fue grabado tres días antes del inicio del Mundial, cuando le preguntaron a Thiago cuáles creía que serían los resultados más importantes del torneo.

Entre sus respuestas, el niño aseguró que Francia terminaría en el tercer lugar luego de perder frente a España, una predicción que terminó cumpliéndose tras la victoria de la selección española por 2-0 en las semifinales.

Además, afirmó que la gran final sería entre Argentina y España, selecciones que efectivamente consiguieron su clasificación y disputarán el título del Mundial el próximo 19 de julio.

Pero esa no fue la única predicción que llamó la atención. Thiago también habló sobre el recorrido de Colombia en la fase de grupos y aseguró que la Tricolor ganaría sus dos primeros partidos y empataría el tercero frente a Portugal, resultados que también coincidieron con el desempeño de la selección colombiana durante esa etapa del torneo.

Estas coincidencias hicieron que el video volviera a viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la precisión de varios de sus pronósticos.

El niño colombiano que predijo la final del Mundial 2026 también anticipó quién ganaría la Copa
Se viraliza de nuevo el niño colombiano que predijo la final del Mundial 2026: esto dijo del campeón (Foto Franck Fife / afp)

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¿Quién ganará la Copa del Mundo según Thiago?

De acuerdo con la predicción del pequeño, España será la selección que levantará la Copa del Mundo 2026.

Según su pronóstico, el conjunto español vencerá a Argentina en la final y conseguirá el segundo título mundial de su historia, después del obtenido en Sudáfrica 2010.

Como ha ocurrido con otras predicciones que han circulado durante el Mundial, las palabras de Thiago han generado todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Niño colombiano acertó la final del Mundial 2026 y ahora su predicción sobre el campeón es viral
Niño colombiano reveló que España se ganará el Mundial 2026 (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)
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