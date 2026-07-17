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¿Qué premios se lleva el campeón del Mundial?, la FIFA sorprendió con premio adicional

El ganador entre Argentina y España de la Copa del Mundo 2026 disfrutará costosos premios. La FIFA agregó uno más.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
premios para el campeon en el mundial
La FIFA dará lujosos anillos a los ganadores/AFP: MOLLY DARLINGTON

La FIFA sorprendió a sus fanáticos luego de anunciar que por primera vez en la historia otorgará un premio adicional a los campeones del Mundial 2026.

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¿Qué premio se llevará el campeón de la Copa del Mundo 2026?

Este domingo 19 de julio la Selección de España y la Selección de Argentina se disputarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el título por el mejor del mundo luego de una reñida competencia.

final del mundial 2026

El equipo que logre llevarse la victoria y consolidarse como el campeón del Mundial 2026 será merecedor de lujosos premios.

La Selección que gane se llevará:

  • 50 millones de dólares.
  • El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
  • Medallas de oro.

Las medallas se las quedan los jugadores, mientras que la Copa solo la alzan los campeones tras su triunfo, pero luego queda bajo el cuidado de la FIFA.

Cabe destacar que, los subcampeones logran llevarse el monto de 33 millones de dólares, el tercer lugar obtiene 29 millones de dólares y el cuarto lugar se lleva 27 millones de dólares.

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¿Cuál será el premio adicional que la FIFA dará a los ganadores de la Copa del Mundo 2026?

Los campeones para este Mundial 2026 tendrá como obsequio adicional un lujoso anillo personalizado, cuyo reconocimiento suelen hacerlo las ligas estadounidenses como la NFL y la NBA.

gran final del mundial 2026

“Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense”, se reveló en un comunicado.

Cada anillo traerá en una de sus caras el trofeo y al lado tendrá marcados elementos del equipo campeón.

También se aclaró que cada joya estará enumerada y diseñada con las medidas de cada jugador.


Asimismo, informaron que fabricarán 1996 anillos más como homenaje para los aficionados que quieran adquirirlos.

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Recuerda que, puedes conocer qué equipo se llevará estos premios a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

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