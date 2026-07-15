James Rodríguez sorprendió con drástico cambio de look tras el Mundial, así luce ahora

El futbolista James Rodríguez sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con un nuevo cambio de look luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, la cual quedó eliminada de la competencia tras perder en octavos de final contra la Selección de Suiza.

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¿James Rodríguez cambió de look tras el Mundial?

El creador de contenido ‘Ikaro’, amigo de James Rodríguez, reveló en su cuenta de Instagram un carrusel con el reciente viaje que realizó junto con el centrocampista y otros allegados.

En las instantáneas se dejaron ver disfrutando de un río, fogatas y más luego del intenso torneo deportivo que tuvo el colombiano.

En la primera imagen, que fue la que más llamó la atención, se puede observar al 10 lucir una nueva imagen, pues se ve que se rapó, presumiendo su pelo más corto y totalmente de color negro.

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¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo look de James Rodríguez?

Varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos detallaron lo mucho que sienten que cambió el capitán y lo cuestionaron por qué hizo dicho cambio, mientras que otros detallaron lo bien que lucía ese look.

Sin embargo, otros seguidores aprovecharon para elogiarlo por su desempeño en el Mundial 2026 y pidiéndole que se pronuncie al respecto.

Cabe resaltar que, desde que quedó por fuera del Mundial 2026, James Rodríguez no ofreció entrevistas y tampoco se ha referido al respecto en sus redes sociales como sí lo han hecho varios de sus compañeros de la Selección como Luis Díaz, Richard Ríos, Campaz, entre otros, que detallaron lo mucho que lucharon para seguir avanzando y el dolor que sentían de haber sido eliminados.

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Por ahora, James Rodríguez sigue ausente de sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus fanáticos que están a la espera de lo que pueda decir sobre el Mundial 2026.

Recuerda que, la gran final de la Copa Mundo se dará este domingo 19 de julio a las 2 p.m. hora Colombia y que puedes ver dicho encuentro deportivo por medio del Canal RCN, de la mano de expertos en fútbol.