Ya se conocen los dos grandes equipos que lucharán por la Copa del Mundo 2026 luego de disputarse las semifinales, donde España y Argentina fueron las selecciones que lograron clasificar a la gran final.

Artículos relacionados Viral Sale a la luz nueva psicofonía entre los escombros en Venezuela

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

Argentina y España disputarán la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m, hora Colombia, en el New York, New Jersey Stadium, Estados Unidos.

Ambos buscarán llevarse la victoria y ser el gran vencedor de esta reñida competencia, que se llevó a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Este último encuentro deportivo lo podrás ver de manera gratuita a través de la pantalla del Canal RCN, y por medio de dispositivos móviles desde la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

Muchos seguidores están a la expectativa, sobre todo por Lionel Messi, debido a que este sería su último Mundial, por lo que, algunos esperan que pueda llevarse el triunfo, mientras que otros han mostrado su fiel apoyo a España.

Cabe mencionar que, por primera vez la FIFA decidió tener un entretiempo de 30 minutos, donde varios artistas ofrecerán un gran show.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Mhoni volvió a hablar de Argentina en el Mundial 2026, ¿se llevará la Copa?

Las presentaciones estarán a cargo de Shakira, quien tiene la canción oficial del Mundial 2026 "Dai, Dai", Madonna, BTS y Justin Bieber, este último quien fue confirmado hace algunos días provocando gran revuelo entre sus fanáticos que se mostraron ansiosos por poder ver su aparición en este evento tan importante.

Recordemos que, la artista colombiana Shakira también estuvo presente en la inauguración del Mundial en México, donde interpretó "Dai, Dai" junto a decenas de bailarines y generando diversas opiniones al respecto, razón por la que se espera que sorprenda y traiga una propuesta nueva en la final.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Los mejores memes tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

¿Cuándo jugará Francia contra Inglaterra en el Mundial 2026?

Es importante mencionar que, pese a que Francia e Inglaterra perdieron las semifinales, estos equipos deberán disputarse el tercer lugar y lo harán este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida.

Aunque no es el título que muchos anhelaba, varios fanáticos del fútbol si están ansiosos por ver este encuentro y saber cuál de los dos sobresale.