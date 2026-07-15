Los mejores memes tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

La Selección Argentina logró clasificar a la gran final en el Mundial 2026 luego de jugar contra la Selección de Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos este 15 de julio.

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¿Cómo fue el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026?

El primer tiempo estuvo bastante parejo, pues lograron terminarlo con un resultado 0-0.

Sin embargo, el segundo tiempo fue decisivo para ambas selecciones, donde Inglaterra logró marcar primero a 15 minutos de acabarse el partido, logrando que muchos pensaran que Argentina ya había quedado por fuera de la gran final del Mundial 2026.

Pero la albiceleste remontó y en los últimos minutos sorprendió con un segundo gol, dejando a Inglaterra como perdedor.

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¿Qué memes surgieron tras el partido de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

Luego de este encuentro entre los argentinos y los ingleses los internautas no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde publicaron una infinidad de memes al respecto.

Algunos se mostraron felices por el paso de Argentina a la final, mientras que otros no tardaron en mostrarse molestos por el triunfo.

Por su parte, los jugadores argentinos se dejaron ver muy felices celebrando este paso tan importante e histórico para la selección.

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Cabe destacar que, ahora la Selección Argentina deberá jugar contra la Selección de España el próximo domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026.

Recordemos que, España le ganó este 14 de julio a Francia, cuya selección deberá competir ahora contra Inglaterra por el tercer lugar.

No olvides que, la gran final la podrás disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN y en caso de lo que quieras ver por un dispositivo móvil lo puedes hacer por medio de la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN en compañía de los mejores profesionales y expertos de fútbol.

Es importante resaltar que, este partido tendrá un show de medio tiempo que estará a cargo de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, este último, quien fue confirmado hace pocos días por la FIFA, causando gran interés al respecto.