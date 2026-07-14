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Karina García tomará drástica decisión luego de que nazca su bebé con Kris R

Karina García y Kris R se sinceraron con sus fanáticos sobre la decisión que tomaron con su bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karina garcia y kris r
Karina García y Kris R tomaron decisión sobre su bebé/Canal RCN

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos la decisión que tomó con el cantante Kris R sobre su bebé.

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¿Karina García y Kris R esperan bebé?

Los famosos anunciaron hace algunas semanas se encuentran esperando a su primer bebé en común luego de que la paisa quedara en embarazo la segunda ocasión que estuvo con el artista, según revelaron luego de que ella estuviera en un proceso para retomar la planificación.

karina garcia y kris r sobre su bebe

Los dos se han mostrado muy felices y ansiosos por conocer muy pronto a su bebé, del que todavía no saben si será niño o niña.

Ambos se encuentran en Europa disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a los dos hijos mayores de la paisa, Isabella y Valentino.

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¿Qué decisión tomaron Karina García y Kris R sobre su bebé?

La famosa pareja realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suman millones de fanáticos, y allí decidieron despejar a sus seguidores de algunas inquietudes que tenían sobre su relación y su embarazo.

karina garcia no mostrara a su bebe

En medio de las preguntas, los cuestionaron sobre si mostrarán tranquilamente a su bebé, a lo que señalaron que no lo harán, al menos, por los primeros meses.

Según indicó Karina García es una decisión coordinada con el artista, quien no quiere que su bebé sea expuesto/a en redes sociales y pueda guardar su privacidad lo más que pueda, tal y como hacen otros artistas.

"Kris no quiere por el tema de la energía", señaló la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, el cantante indicó que también porque él lo quiere disfrutar lo más que pueda sin opiniones que afecten alrededor.

Tras su confesión, miles de fanáticos reaccionaron en redes sociales donde muchos comentaron que les parece una buena idea, mientras que otros les pidieron que no los priven de conocer a su bebé.

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Por ahora, Karina García y Kris R siguen disfrutando de este momento en su relación, de su viaje y continúan entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y su música.

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