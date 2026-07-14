Juanda Caribe reveló que quedó con pocos amigos tras La casa de los famosos Colombia

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Juanda contó que su grupo de amigos cambió y reveló que, actualmente, son pocas las personas que siguen haciendo parte de su círculo cercano. El creador de contenido compartió cómo vivió ese proceso al responder una dinámica con sus seguidores.

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¿La vida de Juanda Caribe cambió tras La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales para hablar sobre las amistades que quedaron después de su participación en La casa de los famosos Colombia. Todo surgió cuando un seguidor le preguntó si algunos de sus supuestos amigos se habían comunicado con él tras salir del reality.

Juanda Caribe habló de las amistades que perdió después de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido explicó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que la experiencia vivida en las últimas semanas le dejó una reflexión sobre los diferentes tipos de amistades que existen.

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En medio de su explicación comentó que hay personas con las que se comparte para salir de fiesta, hacer negocios, practicar deporte o tener buenas conversaciones, pero aseguró que el verdadero valor está en quienes también permanecen presentes en los momentos difíciles.

“Entendí que en la vida hay tipos de ‘amigos’: amigos de parranda o parche. Amigos de negocios. Amigos para jugar futbol. Amigos para tener conversaciones interesantes”

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¿Juanda Caribe se quedó sin amigos tras su paso por La casa de los famosos Colombia?

Juanda señaló que a ese reducido grupo lo considera sus "amigos sin comillas". Además, comentó que no esperaba recibir apoyo de todos, pero sí destacó que el programa le permitió reconocer quiénes realmente estuvieron a su lado.

Juanda Caribe sorprendió al revelar con cuántos amigos se quedó tras el reality. (Foto Canal RCN).

Incluso, aseguró que le dio satisfacción descubrir que algunas de esas personas no solo lo acompañaron a él, sino que también brindaron apoyo a sus padres mientras permanecía en la competencia.