Sara Uribe compartió tierna foto junto a su hijo Jacobo tras reconciliación de Fredy Guarín y Andreina

Sara Uribe compartió una tierna fotografía junto a su hijo Jacobo, semanas después de que se conociera la reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo. La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron al emotivo momento familiar.

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¿Cuál fue la foto que Sara Uribe compartió junto a su hijo Jacobo?

Durante la tarde del pasado domingo 12 de julio, Sara Uribe sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a su hijo Jacobo. La publicación llamó la atención de varios internautas, ya que fue realizada poco después de que Fredy Guarín compartiera una imagen con su hija.

Sara Uribe reapareció con Jacobo tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina. (Foto Canal RCN).

Aunque la fotografía de la presentadora no tenía relación con la publicación de su expareja, algunos usuarios en redes sociales vincularon ambos contenidos, como ha ocurrido desde la reconciliación del deportista con Andreina.

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En la imagen, compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se observa a Sara Uribe disfrutando de un momento junto a Jacobo, el hijo que tuvo con el exfutbolista, durante una tarde madre e hijo.

La publicación no estuvo acompañada de ningún mensaje que pudiera interpretarse como una reacción a la situación de su expareja, por lo que las especulaciones surgieron únicamente entre algunos internautas.

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Cabe recordar que Sara Uribe suele compartir con frecuencia momentos junto a Jacobo para mostrar parte de su vida cotidiana a sus seguidores, y esta ocasión no fue la excepción.

¿Cómo es la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

Vale la pena destacar que tras su ruptura amorosa, Sara Uribe y Fredy Guarín atravesaron por una separación marcada por la polémica. Sin embargo, años después lograron entablar una relación cordial por el bienestar de su hijo Jacobo.

Desde entonces ambas personalidades se han mantenido al margen de los escándalos y se han mostrado muy felices por la forma en la que han manejado la crianza del menor. Sin embargo, la reciente reconciliación entre el exfutbolista y Andreina Fiallo ha generado cierto interés entre los internautas, quienes buscan averiguar si a la presentadora le habría afectado.