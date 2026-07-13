Isabella Ladera tuvo desacuerdo con Isander tras dar a luz a su bebé: ¿qué pasó?

Pocos días después del nacimiento de su bebé con Hugo García, Isabella Ladera dejó ver su molestia con su expareja, Isander, por realizar una acción que no le gustó y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y desató reacciones en redes sociales.

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¿Qué hijo Isander que molestó a Isabella Ladera?

Durante las últimas horas se dio a conocer un comentario realizado por la modelo venezolana Isabella Ladera dirigido a su expareja sentimental, y padre de su hija Mía, que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Isabella Ladera anunció el nacimiento de su hijo. (AFP: Ivan Apfel)

Pues la creadora de contenido y empresaria, quien dio a luz a su segundo hijo el pasado sábado 11 de julio, reaccionó a una reciente publicación de su expareja sentimental Isander, quien enseñó un momento especial junto a su hija Mía.

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“Mi foto favorita es la última. Ah, y confía en tu proceso, no el bajes. (Un poquito de lo último de mi galería)”, escribió el creador de contenido junto al carrete de fotografías publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Y es que aunque la publicación parecía no tener nada fuera de lo normal, lo cierto es que Isabella Ladera se molestó debido a que semanas atrás habían llegado a la decisión de que ninguno de los dos podía volver a compartir contenido relacionado a su hija en el que su rostro fuera expuesto. “¿Qué dijimos de Mía?”, comentó Ladera.

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Hasta el momento, Isander no se ha pronunciado sobre el comentario de Isabella Ladera ni ha respondido públicamente a su reclamo por la publicación en la que aparece su hija Mía.



¿Quién es la actual pareja de Isabella Ladera?

Vale la pena destacar que tras su ruptura amorosa con Isander, y su fallida relación sentimental con Beéle, Isabella Ladera decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el deportista peruano Hugo García.

La reconocida pareja no solo inició un noviazgo, sino que tras meses de relación decidieron dar un paso más al convertirse en padres de un bebé al que decidieron llamar Koa. El menor nació recién el pasado sábado 11 de julio del 2026 por medio de parto asistido en la comodidad de su casa.