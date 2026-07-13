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Yeferson Cossio fue víctima de un impactante robo en Ámsterdam: la camioneta quedó destruida

El influenciador Yeferson Cossio reveló que fue víctima de un robo durante sus vacaciones por Ámsterdam.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así quedó la camioneta de Yeferson Cossio luego de ser víctima de un robo en Ámsterdam
Así quedó la camioneta de Yeferson Cossio luego de ser víctima de un robo en Ámsterdam. (Foto Canal RCN | Freepik).

El influenciador paisa Yeferson Cossio compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió durante sus vacaciones en Ámsterdam, donde fue víctima de un robo que terminó con la camioneta en la que se movilizaba gravemente afectada. El creador de contenido mostró cómo quedó el vehículo y relató lo ocurrido.

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¿Cómo fue el robo que Yeferson Cossio sufrió en Ámsterdam?

Durante la tarde de este lunes 13 de julio Yeferson Cossio sorprendió con un corto audiovisual compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que informó que había sido víctima de robo en Ámsterdam, ciudad en la que se encuentra vacacionando con varios amigos.

Le rompieron los vidrios y se llevaron sus pertenencias: así fue el robo a Yeferson Cossio
Le rompieron los vidrios y se llevaron sus pertenencias: así fue el robo a Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Mientras mostraba cómo quedó la camioneta tras el robo, Cossio sorprendió con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Nos robaron en Ámsterdam, en el primer mundo también pasa eso", comentó el creador de contenido, haciendo referencia a que, pese a la imagen de seguridad que tiene esa ciudad, él y sus amigos terminaron siendo víctimas de la delincuencia.

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El influenciador mostró que los responsables rompieron los vidrios del vehículo para llevarse varias de sus pertenencias, entre ellas una cámara y un lente de alto valor. Sin embargo, y pese a la impactante escena, decidió no prestarle mucha atención, especialmente porque su billetera no se vio implicada.

Hasta el momento, el influenciador no ha compartido más detalles sobre lo sucedido, por lo que se espera que entregue nueva información en las próximas horas.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Yeferson Cossio ante el millonario robo?

Como era de esperarse, la situación generó comentarios entre sus fans, quienes se pronunciaron sobre lo ocurrido durante el viaje del creador de contenido.

Comentarios como “Lo importante es que están bien, eso es lo que cuenta”, “qué impresión ver cómo quedó la camioneta, menos mal no pasó algo peor”, “uno cree que en esos lugares no pasan estas cosas”, “qué mala experiencia, ojalá pueda recuperar sus cosas”, fueron algunos de los que destacaron.

Yeferson Cossio reveló el daño que sufrió su camioneta tras un robo durante su viaje
Yeferson Cossio reveló el daño que sufrió su camioneta tras un robo durante su viaje. (Foto Canal RCN).
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