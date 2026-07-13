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Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo?

Sara Uribe sacó a la luz un video con Camilo Méndez en el que se pronunció sobre si son novios o no, desatando opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo?
¿Qué video compartió Sara Uribe con Camilo Méndez? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Sara Uribe se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras varios rumores acerca de que tendría una nueva relación sentimental con un reconocido cantante.

En medio de los rumores, Sara Uribe se pronunció en la tarde de este 13 de julio, generando una gran expectativa por parte de sus seguidores sobre si tiene una relación sentimental en la actualidad.

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¿Cuál fue el reciente pronunciamiento que hizo Sara Uribe sobre tener una relación con destacado cantante?

El nombre del cantante Camilo Méndez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante del género vallenato, sino también, por un video en el que apareció de manera romántica junto a Sara Uribe.

Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo?
Esto dijo Sara Uribe de Camilo Méndez. | Foto: Canal RCN

Por ello, Sara Uribe rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, en el que un internauta le hizo la siguiente pregunta:

“¿Eres novia de Camilo? Hacen bonita pareja”, preguntó el internauta en medio de la caja de preguntas de las historias de Instagram de Sara Uribe.

Posteriormente, Sara Uribe aprovechó la oportunidad para desatar todo tipo de opiniones en las redes, en especial, al decir lo siguiente:

“Ustedes qué opinan, ¿será que hacemos bonita pareja?”, agregó Sara Uribe.

En el video, se evidencia que Camilo está interpretando una canción romántica, pues, se evidencia, que le está haciendo una especial dedicatoria a Sara Uribe.

Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo?
Así inició el shippeo entre Sara Uribe y Camilo Méndez. | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento, ninguno de los dos ha confirmado tener una relación, los navegantes han notado una especial conexión entre ambos.

¿Quién es Camilo Méndez y por qué es un reconocido cantante colombiano?

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El nombre de Camilo Méndez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por el shippeo que ha demostrado tener con Sara Uribe, sino también, por su gran habilidad en el campo artístico.

En la actualidad, Camilo se ha convertido en una de las promesas más destacadas del género vallenato, teniendo importantes éxitos a través de las distintas plataformas digitales por su talento musical.

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