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Famosa periodista abandonó programa en vivo tras discordia con un compañero: “No me vas a humillar”

Reconocida periodista ha sido tendencia tras renunciar a su trabajo por una diferencia con un presentador en transmisión en vivo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa periodista abandonó programa en vivo tras discordia con un compañero: “No me vas a humillar”
¿Quién fue la reconocida periodista que renunció en directo? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por un controversial gesto tras abandonar un programa en director por una diferencia que tuvo con un compañero.

Desde luego, el gesto de la periodista ha desatado todo tipo de opiniones a través de las redes sociales, en especial, por las contundentes palabras que compartió al respecto.

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¿Quién es la reconocida periodista que abandonó un programa en vivo?

El nombre de Marta Gómez Montero se ha convertido en tendencia a través de las distintas redes sociales, no solo por ser una reconocida periodista, quien abandonó un programa en vivo.

Famosa periodista abandonó programa en vivo tras discordia con un compañero: “No me vas a humillar”
Esto dijo Marta Gómez Montero al renunciar en directo. | Foto: Freepik

Todo ocurrió cuando Marta Gómez se encontraba en plena transmisión del programa ‘Malas Lenguas Noche’ de Radio Televisión Española (RTVE), en el que demostró su incomodidad con el presentador Jesús Cintora.

Así también, la periodista reveló a través de la transmisión en directo que no se sentía conforme con algunos de los manejos que vivió a lo largo de su carrera, en especial, por lo que dijo en la transmisión, expresando las siguientes palabras:

“No voy a contestar algo Jesús, no me vas a volver a humillar, he aguantado mucho tiempo, he aguantado por las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. No aguanto co#m#r más mi3rd#”, agregó Marta Gómez en plena emisión en directo.

¿Cuál fue la reacción del presentador tras las palabras de Marta Gómez?

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En medio de las palabras que compartió Marta Gómez, los internautas generaron una gran variedad de opiniones tras la reacción de Jesús Cintora, quien aprovechó la oportunidad de expresar su asombro después de la actitud de su compañera, detallando lo siguiente:

Famosa periodista abandonó programa en vivo tras discordia con un compañero: “No me vas a humillar”
¿Qué dijo Marta Gómez Montero? | Foto: Freepik

“¿Pero, qué te pasa Marta? Nos has dejado a todos con muy mal cuerp*”, agregó Jesús.

En medio de esta situación, el programa RTVE reveló que Marta Montero continuaría en la televisión pública, pese al incidente que ocurrió en plena transmisión en directo.

Entre tanto, los internautas han generado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales acerca de todo lo ocurrido con la periodista española en plena transmisión en directo.

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