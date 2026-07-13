El mundo del fútbol se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido árbitro, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, la noticia ha desatado múltiples opiniones en las redes sociales acerca de una polémica que se presentó en su contra, cuyo factor lo dejó por fuera del arbitraje en el Mundial 2026.

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¿Quién fue el reconocido árbitro que falleció en las últimas horas?

El nombre del árbitro Rob Dieperink se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido árbitro, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Rob Dieperink. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la Asociación Real Holandesa de Fútbol en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 227 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy respetado, pero, sobre todo, a un compañero maravilloso y entregado. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos sus allegados. Les deseamos fortaleza y valor para afrontar esta gran pérdida”, expresó la Asociación Real Holandesa de Fútbol.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los futbolistas holandeses y, de igual modo, por parte de otros futbolistas, quienes resaltaron el gran talento del árbitro a lo largo de su amplia trayectoria.

Esta fue la razón por la que Rob Dieperink quedó fuera del Mundial 2026. | Foto: Freepik

Aunque por el momento no se conoce la razón por la que falleció, varios internautas han recordado su gran labor como árbitro a lo largo de su carrera, en la que demostró su gran talento dentro de las canchas, en especial, en el VAR.

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¿Cuál fue la razón por la que Rob Dieperink quedó fuera del Mundial 2026?

La razón por la que Rob Dieperink fue descartado del Mundial 2026, fue a causa de unas acusaciones que se presentaron en su contra a causa de una denuncia que le hicieron.

De este modo, el neerlandés fue excluido del Mundial 2026 por las respectivas investigaciones que le hicieron hace un largo periodo de tiempo.