Así fue la modesta celebración de cumpleaños de James Rodríguez | FOTOS

James Rodríguez celebró un nuevo cumpleaños rodeado de su familia en una reunión sencilla. Su mamá, María del Pilar Rubio, compartió en redes sociales algunos momentos de la celebración, dejó ver parte de cómo festejaron la fecha y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado al futbolista.

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¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de James Rodríguez?

El pasado 12 de julio James Rodríguez celebró su cumpleaños número 35 en medio de un pequeño festejo familia al que asistieron sus seres queridos más cercanos, entre ellos sus dos hijos Salomé y Samule, y su mamá María del Pila Rubio, quien fue la responsable de dar a conocer cómo fue este emotivo encuentro de manera pública.

Samuel Rodríguez conmovió a todos con su mensaje para James. (AFP: LUIS ACOSTA y AFP: Andres Kudacki)

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la madre de James compartió un carrusel fotográfico en el que enseñó diversos momentos vividos durante la noche del pasado domingo en donde con dos tortas sencillas y una decoración con velas se llevaron toda la atención.

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Así mismo, enseñó el outfit relajado que tenía el futbolista, demostrando así que su cumpleaños no estuvo marcado por las ostentosidades, sino por la sencillez.

¿Cuál fue el mensaje que María del Pilar Rubio le dedicó a James Rodríguez?

María del Pilar Rubio aprovechó el cumpleaños número 35 de James Rodríguez para dedicarle un extenso y emotivo mensaje en el que dejó ver lo especial que ha sido este último año para su hijo. Más allá de felicitarlo por una nueva vuelta al sol, la madre del futbolista expresó que siente que esta etapa representa un "nuevo comienzo" y un "renacer" en su vida.

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A lo largo del mensaje también destacó la fortaleza y la perseverancia del capitán de la Selección Colombia. María del Pilar afirmó sentirse orgullosa del hombre en el que se ha convertido y aseguró que la manera en la que enfrenta cada desafío ha sido una fuente de inspiración para ella.

“Feliz cumpleaños, hijo Hoy celebro tu vida con más emoción que nunca y doy gracias por el regalo de poder compartir este camino contigo. Que Dios siga bendiciéndote y guiándote, y que este nuevo año esté lleno de alegrías, éxitos y momentos inolvidables”